Türk mühendislerin geliştirdiği dijital ödeme sistemi için yeni şirket

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Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Avşar Gürdal konu hakkında yaptığı açıklamada, “Mastercard için bir inovasyon merkezi olarak konumlanan Türkiye’ye yaptığımız yatırımlar, ülkemizin potansiyeline olan inancımızı ve paydaşlarımıza uzun vadeli taahhüdümüzü simgeliyor. 40 milyon Masterpass kullanıcısının hayatını daha da kolaylaştıracak yenilikçi ürünler sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Mastercard EEMEA Masterpass Ürün Lideri ve Masterpass Teknoloji Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Mithat Perköz ise şu açıklamalarda bulundu, “Ülkemiz, Mastercard Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgesinin en büyük e-ticaret pazarı konumunda. Yeni şirket oluşumumuzla birlikte Masterpass her zamankinden hızlı büyümeye ve yeni özellikler sunmaya devam edecek. Masterpass'in yerini sadece Türkiye’de sağlamlaştırmakla kalmayacak, ülkemizin finansal merkez olma vizyonuna somut ve anlamlı bir katkı olarak teknolojimizi bölgemizdeki diğer ülkelere ihraç etmeye devam edeceğiz. Halihazırda Azerbaycan’da devreye aldığımız Masterpass, çok yakında Kazakistan’a açılacak. Devam eden dönemde ise bölgemizin tamamını kapsamayı hedefliyoruz.”