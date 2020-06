Türk mühendisler geliştirdi, iki ödül kazandı

Ekin Patrol G2, farklı sektörlerden, geleceği şekillendiren ve hayatı iyileştiren ürün ve çözümlerin değerlendirildiği German Innovation Awards’ta “Excellence in Business to Business – Otomotiv” kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu.



Hareket halindeyken plaka tanıma, yüz tanıma, park ve hız ihlal tespiti yapabilen Ekin Patrol G2, eşsiz yetenekleri sayesinde bir polis aracını akıllı devriye aracına dönüştürüyor. Sabit sistemlerin bulunmadığı yerlerde 360 derecelik gözetim yapabilen tak ve çalıştır tasarımlı ürün, tepe lambası konseptindeki tasarımı ile her türlü araçta kullanılabiliyor. Kara listede yer alan araç ve yüzleri tanıyabilen sistem, olay anında sesli ve görsel alarm vermesinin yanında, kontrol merkezini de konum gibi gerekli bilgileri aktararak uyarabiliyor.

Hareket halindeyken plaka tanıma ve park ihlal tespiti yapabilen dünyanın ilk ve tek akıllı devriye bisikleti Ekin Bike Patrol ise DNA Paris Design Awards’ta Araç, Ulaşım ve Aksesuarlar kategorisinde mansiyon ödülünün sahibi oldu.



Ekin Bike Patrol, kompakt boyutları sayesinde esnek bir kullanım alanı sağlıyor. Tak-çalıştır yapısıyla her bisiklet, motor, skuter ve benzeri araçlar hızlıca entegre edilebilen sistem, mevcut tüm mobile araçlara ek bir donanım gerektirmeden akıllandırıyor.