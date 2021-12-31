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Türk mühendisleri geliştirdi, yurt dışında 4,5 kat büyüdü

#Turkcell#Bip#Uygulama
Türk mühendisleri geliştirdi, yurt dışında 4,5 kat büyüdü

BiP’in aktif kullanıcı sayısı global çapta 4,5 kat büyürken, Türkiye genelinde ise 2 kat arttı.

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2021’de 90 milyondan fazla indirilen BiP’in Türkiye’deki aktif kullanıcı sayısında önceki seneye oranla 2 kat büyüme yaşandı. Dünya çapında da hızlı büyümesini devam ettiren BiP; özellikle Endonezya, Bangladeş, Hindistan, Pakistan ve Malezya gibi yüksek nüfusa sahip ülkelerdeki başarısıyla dikkatleri çekti. Yaşanan tüm bu gelişmelerin etkisiyle BiP’in global çaptaki aktif kullanıcı sayısı ise 4,5 kat arttı.  

BiP’in yıl içerisinde hayata geçirdiği önemli güncellemelerinin başında ‘Durum’ özelliği geliyor. Kullanıcılar ‘Durum’ menüsüne tıklayarak video veya fotoğraflarını durum olarak paylaşabiliyor ve listesindeki durumları da izleyebiliyor. Operatör fark etmeksizin herkesin kullanabildiği BiP’in ‘Grup Taşıma’ özelliği ise kullanıcılara büyük kolaylık sağlıyor. Bu sayede daha önceki mesajlaşma uygulamasında kalan gruplar ve sohbet geçmişleri hızlı ve kolay bir şekilde BiP’e aktarılabiliyor.

HD kalitesinde sesli ve grup görüntülü görüşmelerde katılımcı sayısını 10’dan 15’e yükselten BiP, grup görüntülü görüşmede katılımcı kişi sayısını 2 katına çıkarıyor. 2021 yılı içerisinde chat görünümünü de yenileyen BiP’te kullanıcılar; sohbetlerini arşivleyebiliyor, önemli kişi ya da grupları sohbet ekranında sabitleyebiliyor, mesajlarının yazı tipini diledikleri gibi değiştirebiliyor.

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