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A.A.
Haber Giriş: 15.10.2020 - 07:43 | Son Güncelleme:

Türk-Macar Yapay Zeka ve Yüksek Teknoloji Konferansı düzenlenecek

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Türk-Macar Yapay Zeka ve Yüksek Teknoloji Konferansı düzenlenecek
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Türk-Macar Yapay Zeka ve Yüksek Teknoloji Konferansı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Macaristan Yenilikçilik ve Teknoloji Bakanı Laszlo Palkovics başkanlığında bugün saat 10.30'da dijital platformda gerçekleştirilecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın geçen yıl kasım ayında katıldıkları Budapeşte'de düzenlenen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin 4'üncü Toplantısı esnasında kararlaştırılan konferans, Türkiye ile Macaristan arasında yapılan ilk yapay zeka programı olacak.

Her iki ülkeden kamu, özel sektör akademi ve sivil toplum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşecek konferansta, yapay zekanın robotik ve blokzincir ile süper bilgisayarlar gibi gelişen teknolojiler de ele alınacak.

iPhone 12 serisi telefonların öne çıkan özellikleriHürriyet Yazarı Ergi Şener ile Apple'ın dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen dev etkinliğini konuştuk, iPhone 12 serisi ve diğer sürpriz ürünlerini masaya yatırdık.
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