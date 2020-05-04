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Teknoloji
Haber Giriş: 04.05.2020 - 07:46,Son Güncelleme:

Türk kardeşlerden Playstation 5 için oyun

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Türk kardeşlerden Playstation 5 için oyun
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Yazılımcı Ufuk Anteplioğlu, bu yıl içinde satışa çıkması planlanan yeni oyun konsolu Playstation 5 için oyun geliştirmeye başladıklarını duyurdu.

Ufuk Anteplioğlu, yeni oyun projesinin ‘poligon’ tarzında olduğunu söyleyerek, sektörde devrim yapan iki büyük oyundan etkilendiğini belirtti.

“TÜM OYUNCULAR DENEYİMLEMEK İSTEYECEK”

Anteplioğlu şöyle konuştu:

“Oyun birçok farklı türü içinde barındırıyor ama temel olarak bakacak olursak ‘Battle Royale’ tarzında bir oyun olduğunu söyleyebiliriz. Yalnız burada şuna dikkat çekmek istiyorum. Diğer ‘Battle Royale’ oyunlarından çok daha farklı içerik ve mekaniklere sahip olarak çıkmasını planlıyoruz. Günümüzde ‘Battle Royale’ en çok sevilen türlerden biri. Yine de bizim oyunumuz farklı içerikleri ile birlikte ‘Battle Royale’ modunu seven sevmeyen, tüm oyuncuların deneyimlemek isteyeceği bir oyun yaptığımızı düşünüyoruz.”

Türk kardeşlerden Playstation 5 için oyun

“AYNI ANDA YAYINLAMAYI HEDEFLİYORUZ”

Oyunu şuan yeni nesil oyun konsollar için hazırladıklarını ifade eden Anteplioğlu, “Yeni nesil cihazlar çıktığı zaman optimizasyon kontrolü yapıp hem eski, hem de yeni nesil modellerde aynı anda yayımlamayı hedefliyoruz” dedi. Xbox tarafında da geliştirmelere başlamak istediklerini belirten Ufuk Anteplioğlu'nun kardeşi Doğan Anteplioğlu ise, “Xbox tarafında şuan da elimizde test edebileceğimiz herhangi bir Xbox One cihaz yok. Oyunu çapraz platform olarak hazırlamaya başladığımızdan dolayı bir Xbox cihazı temin ettiğimiz andan itibaren Xbox’a da oyunu çıkartmanın çok fazla vakit almayacağını düşünüyoruz.” dedi.

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