Türk kardeşlerden Playstation 5 için oyun

Ufuk Anteplioğlu, yeni oyun projesinin ‘poligon’ tarzında olduğunu söyleyerek, sektörde devrim yapan iki büyük oyundan etkilendiğini belirtti.

“TÜM OYUNCULAR DENEYİMLEMEK İSTEYECEK”

Anteplioğlu şöyle konuştu:



“Oyun birçok farklı türü içinde barındırıyor ama temel olarak bakacak olursak ‘Battle Royale’ tarzında bir oyun olduğunu söyleyebiliriz. Yalnız burada şuna dikkat çekmek istiyorum. Diğer ‘Battle Royale’ oyunlarından çok daha farklı içerik ve mekaniklere sahip olarak çıkmasını planlıyoruz. Günümüzde ‘Battle Royale’ en çok sevilen türlerden biri. Yine de bizim oyunumuz farklı içerikleri ile birlikte ‘Battle Royale’ modunu seven sevmeyen, tüm oyuncuların deneyimlemek isteyeceği bir oyun yaptığımızı düşünüyoruz.”



“AYNI ANDA YAYINLAMAYI HEDEFLİYORUZ”

Oyunu şuan yeni nesil oyun konsollar için hazırladıklarını ifade eden Anteplioğlu, “Yeni nesil cihazlar çıktığı zaman optimizasyon kontrolü yapıp hem eski, hem de yeni nesil modellerde aynı anda yayımlamayı hedefliyoruz” dedi. Xbox tarafında da geliştirmelere başlamak istediklerini belirten Ufuk Anteplioğlu'nun kardeşi Doğan Anteplioğlu ise, “Xbox tarafında şuan da elimizde test edebileceğimiz herhangi bir Xbox One cihaz yok. Oyunu çapraz platform olarak hazırlamaya başladığımızdan dolayı bir Xbox cihazı temin ettiğimiz andan itibaren Xbox’a da oyunu çıkartmanın çok fazla vakit almayacağını düşünüyoruz.” dedi.