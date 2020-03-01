Türk girişimi, Suudi Arabistan'da uluslararası yatırımcılarla buluşacak

İnşaat sektöründeki taşeron firmalar, ekipler ve müteahhitlik firmalarını dijital ortamda buluşturan Türk girişimi "Consubcon" bu kez 5-7 Mart'ta Suudi Arabistan'da düzenlenecek StartSmart Konferansı ve Sergisi'nde görücüye çıkacak. Girişimci Emrah İnanç, "Taşeron Bankası" adıyla oluşturduğu projeyi, dünyanın dört bir yanından gelen uluslararası yatırımcılara anlatmaya hazırlanıyor.

İnanç, AA muhabirine, inşaat sektörüne yönelik Consubcon sistemine ve Mekke'de düzenlenecek organizasyona ilişkin değerlendirmede bulundu.

Suudi Arabistan Krallığı ile ABD'deki Massachusetts Institute of Technology (MIT) Üniversitesi tarafından düzenlenen, dünyanın dört bir yanından 80 civarında girişimcinin davet edildiği StartSmart Konferansı ve Sergisi'nin 5-7 Mart'ta Mekke'de yapılacağını belirten İnanç, etkinlikte "start-up" firmaları ve küçük işletmelerin Suudi pazarına açılma ve yatırımcılarla tanışma fırsatı elde edeceğini söyledi.

İnanç, etkinliğe Türkiye'den kendilerinin davet edildiğini, Polonya, Yunanistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Lübnan'ın da aralarında bulunduğu ülkelerden girişimcilerin orada olacağını bildirdi.

Kendisinin burada Consubcon uygulamasını anlatacağını belirten İnanç, 2013'te inşaat sektöründeki taşeron firma ve ekipler ile müteahhitlik firmalarını dijital ortamda bir araya getirmek ve katma değeri yüksek, istihdama katkı sağlayan dijital bir girişim ortaya koymak amacıyla bu sistemi oluşturduklarını ifade etti.

İnanç, "Taşeron Bankası" adıyla başlayan proje sayesinde her yıl binlerce inşaat çalışanına Türkiye ve 22 farklı ülkede istihdam sağladıklarını, yaklaşık 6 bin yerli ve yabancı müteahhitlik firmasının projelerine taşeron ekip ve firma tedariki yaptıklarını bildirdi.

Türkiye'nin küresel inşaat sektöründe en tanınmış ülkelerden biri olduğuna dikkati çeken İnanç, şöyle konuştu:

"Uluslararası birçok büyük inşaat projesinde Türk firmalarının imzası var. Biz de Türk müteahhitlik sektörünün gücünü arkamıza alarak küresel bir marka olmak için 2017'den bu yana operasyonlarımızın yüzde 80'ine yakınını Orta Doğu ve diğer ülkelere taşıdık. Dünyanın en büyük müteahhitlik firmalarına hizmet sunmaya başladık. Bu yıl itibarıyla isim değişikliğine giderek müteahhit-taşeron-inşaat üçlemesinden oluşan "Consubcon" adıyla hizmet vermeye başladık."

"Etkinlikte birçok yatırımcıyla görüşme imkanı bulacağız"

Sektörde yaşanan sorunlara değinen İnanç, "Yasal olmayan kişi ve şirketlerin işçiler üzerinden haksız kazanç elde ettiğini ve işçilerin ailelerine yollayacakları paralara el konulduğunu gördük." dedi.

İnanç, uluslararası kuruluşların dünyadaki göçmen işçilerle ilgili hazırladıkları raporların da bu durumu kanıtlar nitelikte veriler ortaya koyduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Çok vahim ve üzücü bir durum olan bu sorunu çözebilmek ve aradan aracıları kaldırmak için ticaret müşavirlerimizin destekleriyle faaliyet gösterdiğimiz ülkelerden tüm iş taleplerini ülkelerdeki inşaat çalışanlarına haftalık ve aylık bültenler halinde ulaştırıyoruz. Böylelikle inşaat çalışanı iş bulma vaadiyle kandırılmıyor, iş bulan kişi ya da şirketlere aracılık ücretleri ödemiyor, iş bulmadan ülkesini terk etmek zorunda kalmıyor. Bu çalışmamız Orta Doğu ve diğer bölgelerdeki ülkelerde yoğun ilgi gördü ve StartSmart Konferansı ve Sergisi'ne davet edildik. Etkinlik kapsamında projelerimizi, çalışmalarımızı anlatma ve birçok yatırımcıyla görüşme fırsatımız olacak. Girişimimizi Orta Doğu'da daha fazla büyütebilmek için önemli adımlar atmamızı sağlayacak ve en önemlisi genç bir girişimci olarak ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek imkanı bulacağız."



