Türk girişimcilerden engelleri kaldıracak adım

Görme engellilere yönelik çalışmalarıyla dikkat çeken BlindLook isimli girişim, ses odaklı teknolojisiyle, markaların ürün ve hizmetlerini görme engelliler için erişilebilir hale getiriyor.

BlindLook, 2019 yılında Sadriye Görece ve Cihat Ersin Aydın tarafından kuruldu. Sadriye liseyi Amerikan Dışişleri Bakanlığı’nın bursuyla Amerika’da tamamlamış, erişilebilir oy sisteminin Türkiye’ye gelmesinde aktif rol almış bir görme engelli. Cihat ilk girişimini 18 yaşında kurmuş, organik köpek mamasından sağlıklı atıştırmalığa kadar birçok farklı iş modeli denemiş, girişimciliğe dair eğitimini dünyanın en saygın kurumlarından almış, tutkulu bir girişimci. Başlangıçta restoranları ve menülerini görme engelsiz hale getirmek amacıyla yola çıktılar. Bu amaçla sesli dijital menü ve sesli navigasyon desteği sağlayan ürününü geliştirdiler. Söz konusu ürün ile 1000’i aşkın restoranı görme engelsiz hale getirdiler.



Sadriye Görece ve Cihat Ersin Aydın



BlindLook bir başka yeni ürünü ile de markaların sundukları ürün ve hizmetleri ses odaklı teknolojisi ile görme engelsiz hale getirmeye çalışıyor. İletişimin ve bilginin %80 görme odaklı olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Aslında görme engelliler görmedikleri için değil, dünya bu denli görsel odaklı tasarlandığı için yetersiz ya da engellenmiş hissediyorlar. Mobil bankacılık üzerinden para transferi yapmak, saç şekillendiriciyle harika bukleler elde etmek, makyaj yaparak özgüven tazelemek, günün yorgunluğunu atmak için çay kahve demlemek… Bir görme engelli tüm bunları neden yapamasın ki? İşte söz konusu girişimin ses odaklı teknolojisi sayesinde tüm bunları ve daha fazlasını özgürce, kimseye bağlı olmadan yapabiliyorlar.

BlindLook iletişimin %80 görme odaklı olduğu bu dünyada, görme engelliler için %100 ses odaklı bir dünya yaratıyor. Ürünleri ses odaklı teknolojisi ile erişilebilir hale gelen markalar Görme Engelsiz Marka (EyeBrand) oluyor. BlindLook 2 yıl gibi kısa sürede 20’yi aşkın kurumsal markayla partnerlik kurdu.



2 Yıl gibi kısa süreye ulusal ve uluslararası 8 farklı ödül sığdıran girişim, 2021 yılında Amerika ve İngiltere’deki operasyonlarını başlattı.