Türk Fintech’leri yurtdışına açılıyor

6 ay sürecek programın ikinci döneminde fintech’ler uzmanlardan girişimlerini hızlandıracak eğitimler alacak, Visa Developer Platform üzerinden Visa API’lerine erişim sağlayacak, tasarım odaklı düşünme programlarıyla ürün ve hizmetlerine değer katacak ve Visa’nın yerel ve global iş ağındaki banka, e-para kuruluşları ve üye işyerleri ile bir araya gelecek. Bu yıl Fintech İstanbul’la gerçekleştirilen iş birliği ile programın 2. dönemine dahil edilen fintechler, “FinTech 101 Eğitimi”ne de katılacaklar.

Visa İnovasyon Programı 2. Dönem Açılış etkinliğinde konuşan Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel şunları kaydetti; “Visa İnovasyon Programı ile geçen yıl bu zamanlar ülkemizdeki fintech ekosistemini geliştirmek üzere yola çıktık. Bugün programın ilk dönemine katılan fintech’leri mezun ettik. Fintech’lerimiz program sonunda yeni ürünler ortaya çıkarttı ve Visa’nın yerel ve uluslararasındaki iş ortakları ile yeni iş birlikleri kurdu. İki fintechimiz özelinde yurt dışına açıldı. Bu açıdan son derece gururluyuz. Visa İnovasyon Programı’nın ikinci dönemini ise daha da zengin bir içerikle başlatıyoruz. Programın ilk yılında yalnızca kurumsallaşma yolunda ilerleyen fintech’lere odaklanmıştık. Bu yıl, kurumsallaşmış ancak hedefindeki ticari ölçeği henüz yakalayamamış fintech’leri de programa katarak büyümelerine destek olurken yurt dışına açılmalarına da köprü olmayı sürdürmeyi hedefliyoruz”.



Program ortağı Hackquarters Kurucusu Kaan Akın ise açılışta gerçekleştirdiği konuşmasında hızla değişen dünyada ödeme çözümleri ve yeni iş modellerinin öneminin giderek arttığını ifade ederek; “Visa İnovasyon Programı ile ülkemizdeki finansal teknoloji ekosistemine değer katmaktan mutluluk duyuyoruz. Programın ikinci dönemine kabul edilen fintech’ler Hackquarters ekibiyle program boyunca aynı ofisi paylaşıp, mentor ekibimizden çeşitli başlıklarda eğitim alma fırsatı bulacak. Visa uzmanları ve finans sektöründeki oyuncular ile bir araya gelecek, program kapsamında girişimcilik ekosisteminde ticarileşme ve müşteri geliştirme desteği alacaklar. Yakın gelecekte daha da çok kullanıcının hayatını kolaylaştıracak ödeme çözümlerine destek olmak ve bu alandaki inovasyonları desteklemek adına Visa İnovasyon Programı’nın yeni dönemini açmanın heyecanı içerisindeyiz” dedi.