MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriTürk ekibi pazar günü Antarktika yolculuğuna başlayacak
GeriTeknoloji Türk ekibi pazar günü Antarktika yolculuğuna başlayacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 07.02.2020 - 15:15,Son Güncelleme:/

Türk ekibi pazar günü Antarktika yolculuğuna başlayacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türk ekibi pazar günü Antarktika yolculuğuna başlayacak

4'üncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi heyeti, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın da katılacağı törenle İstanbul'dan uğurlanacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, pazar günü yola çıkacak 4'üncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi heyetini İstanbul Havalimanı'nda düzenlenecek törenle uğurlayacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Bakanlık uhdesinde ve TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinesinde gerçekleştirilecek 4'üncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi heyeti 9 Şubat'ta yola çıkacak.

Hazırlıklarını tamamlayan 24 kişilik heyet, İstanbul Havalimanı'ndan Bakan Varank ve ailelerinin de katılacağı törenle uğurlanacak.

Nintendo Switch Lite ile Pokemon Sword oynadıkYılların efsanesi Pokemon'a yepyeni bir oyun daha geldi. Pokemon Sword'u Nintendo'nun gözde oyun konsollarından Switch Lite konsoluyla deneyimledik, ilk izlenimlerimizi paylaştık.
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle