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Teknoloji
DHA
Haber Giriş: 21.12.2020 - 08:54 | Son Güncelleme:

Türk bilim insanı Antarktika Yarımadası'nda araştırmalar yapacak

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Türk bilim insanı Antarktika Yarımadası'nda araştırmalar yapacak
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Amasya Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Ekrem Bölükbaşı, ’James Ross Adası (Antarktika Yarımadası) Likenleşmiş Mantar Türlerinin DNA Barkodlamaları ve Antarktika Endemiği Bazı Liken Türlerine ait Özütler ile Çeşitli Nanoyapıların Sentezi ve Uygulama Alanları başlıklı projede araştırmacı olarak görev aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TUBİTAKın birlikte yürüttüğü "Ulusal Kutup Bilim Programı" çerçevesinde, Tubitak-1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı tarafından desteklenen ve yürütücülüğünü Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. M. Gökhan Halıcının yaptığı projede Amasya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Dr. Ekrem Bölükbaşı araştırmacı olarak yer aldı.

Proje ile Amasya Üniversitesinin Ulusal Kutup Bilim Programı kutup araştırmaları içerisinde yer alan üniversitelere dhil olarak, iş birliği platformlarının oluşturulması ve disiplinler arası çalışma yetkinliğinin artırılmasını hedeflediklerini belirten Dr. Bölükbaşı Projeye konu olan moleküler biyolojik analizler sayesinde likenleşmiş mantar türlerinin DNA barkodlamalarının yapılacağını ve elde edilen tüm dizi analizlerinin Gen Bankasına yüklenerek, gelecekte yapılacak likenleşmiş mantar filogenisi çalışmalarına önemli bir kaynak oluşturacaktır dedi.

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