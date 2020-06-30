MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriTürk astrofotoğrafçının fotoğrafı 'en iyi'lerin arasına girmeyi başardı
GeriTeknoloji Türk astrofotoğrafçının fotoğrafı 'en iyi'lerin arasına girmeyi başardı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Teknoloji
Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 30.06.2020 - 07:02,Son Güncelleme:

Türk astrofotoğrafçının fotoğrafı 'en iyi'lerin arasına girmeyi başardı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türk astrofotoğrafçının fotoğrafı 'en iyi'lerin arasına girmeyi başardı
Abone Olgoogle-news

Türk astrofotoğrafçı Mehmet Ergün’ün İspanya’da çektiği fotoğraf, ’En İyi 25 Samanyolu Fotoğrafları’ arasına seçildi.

Uluslararası seyahat fotoğraf bloğu ’Capture The Atlas’ tarafından her yıl düzenlenen ’En iyi Samanyolu Fotoğrafları’ yarışması sonuçlandı. Yarışmaya İtalya’dan Avustralya’ya dünyanın farklı yerlerinde çekilmiş yüzlerce fotoğraf katıldı. Bu fotoğraflar arasından seçilen ’En İyi 25 Samanyolu Fotoğrafı’ arasında, Türk astfotoğrafçı Mehmet Ergün’ün İspanya’daki Kanarya Adaları’nda bulunan Parque Nacional del Teide Milli Parkı’nda çektiği fotoğraf da yer aldı.

Almanya’da yaşayan ve ailesiyle gittiği tatilde fotoğrafı çektiğini söyleyen Ergün, Fotoğrafı yaklaşık 2400 metre yükseklikte çektim. Şehirden uzak olmam nedeniyle gökyüzünü çıplak gözle bile çok net görebiliyordum. Manzarayı biraz izledikten sonra bu anı ölümsüzleştirmek istedim. 6 yıl önce hobi olarak başladığım astrofotoğrafçılıkta bu noktalara geleceğimi tahmin edemezdim. Böyle büyük ve tanınmış isimlerin arasında bulunmak ve bir parçası olmak benim için onur" dedi.

Ergün, daha önce de Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (ISS) Güneş’in önünden geçişini görüntüleyerek büyük başarıya imza atmıştı.

Huawei Mate XS incelemesiHuawei'nin ekranı katlanabilen yeni akıllı telefonu Huawei Mate XS'i yakından inceledik. 30 bin TL'ye satılan telefonun özellikleri nasıl?
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle