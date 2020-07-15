Turizm, dijital pazarlama ve teknolojiyle yeniden yapılanabilir

Uluslararası sınırların kapanması, ülkelerin Covid-19 ile mücadele dönemi ve yeni normale geçiş derken tüm dünyada bu süreçten en fazla etkilenen sektörlerden biri turizm oldu. Salgının etkisi kaçınılmazdı ancak bu aynı zamanda turizm sektörü için yatırım zamanı olabilir.

Tabii burada yatırımdan kast ettiğim bahçeye bir müştemilat yapmak, merdivenleri yenilemek değil! Bilime dayalı doğru teknolojiye ve dijital pazarlamaya yatırım yapmak sonraki yıllar için de doğru bir hamle olabilir.

Turizmde analogdan dijitale pazarlamaya dönüş

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) ve pek çok araştırma şirketi verilerini incelerseniz bunların turizmin geleceği için sürdürülebilir modeller oluşturulması gerektiği yönünde tavsiyelerini görebilirsiniz. Bu şu demek; büyümeye yönelik bir model sergileyen turizm, artık büyümenin kalitesine odaklanan bir yaklaşıma geçmeli. Daha açık söylemek gerekirse para harcamadan para kazanılmaz demek. Önemli olansa doğru yerlere para harcamak.

Doğru yerlere para harcadığınızı test etmenin en kolay yolu kendinizi müşteri olarak düşünmenizdir. Siz turist olarak hangi ülkeyi, tesisi, hava yolunu neden seçerdiniz?

İnternete girip bu sorulara yanıt verdikten sonra karşınıza çıkan alternatiflerin ne gibi özellikleri olduğunu ve sizin işletmenizin neyi eksik yaptığını kıyaslayabilirsiniz. Tabii burada önemli bir nokta var kişisel olarak bunu yaptıktan sonra küresel olarak insanların neyi tercih ettiğini bilmeniz ve onların gözünden seçimleri değerlendirmeniz gerekiyor. Burada işler biraz daha profesyonellik istiyor.

Siz küresel bir salgın döneminde temassız işlemler yaptırabiliyor musunuz, işletmenizi yeterince iyi tanıtabiliyor musunuz, kurum içi ve dışı dijital itibarınız müşteriye nasıl yansıyor, yeterince güven veriyor musunuz, hedef kitlenize hitap ediyor musunuz? gibi pek çok soruyu da kendinize sormanızda fayda olabilir. En iyi ürüne de sahip olsanız bundan alıcıların haberi yoksa muhtemelen ürününüzü satamayacaksınız demektir. Dolayısıyla belki de bu yıl eksikleri tamamlamak, gelecek yıllara yatırım yapmak için belki de iyi bir fırsattır.

Ürününüz için neler yapabilirsiniz?

Web sitenizi çekici ve kullanıcı dostu hale getirebilirsiniz.

Sosyal medya olanaklarından faydalanabilirsiniz.

Dijital medya ile bilinirlik ve itibar adımları atabilirsiniz.

IoT, Cloud, AR, Yapay zekâ gibi teknolojilerden faydalanabilirsiniz.

Tanıtımda farklı bakış açıları yakalayabilirsiniz.

Uluslararası tanıtım iş birlikleri yapabilirsiniz. (Başkaları sizden söz etsin)

Z nesline yatırım yapacak içerikler oluşturabilirsiniz.

İnsanların değişen ihtiyaçlarına odaklanabilirsiniz.

Bu liste tamamen ürününüze bağlı olarak daha farklı yöntemlerle uzar gider. Siz yeter ki planlı, programlı en önemlisi orta ve uzun vadeli planlar yapmaya niyetli olun.





Serap TORUN

twitter.com/seraptorun73