Tüm dünya onu konuşuyor: 8 soruda DeepSeek

Haberin Devamı

Çinli yapay zekâlı sohbet robotu DeepSeek teknoloji dünyasını derinden sarstı. İşte devleri tahtından eden DeepSeek R1 hakkında bilmeniz gereken her şey!

DEEPSEEK R1: 8 SORU 8 YANIT

1) DeepSeek R1 nedir?

DeepSeek R1, Çinli filiz yapay zekâ şirketi DeepSeek'in mantık modeline verdiği isim. Batılı örneklerden çok daha imal edilip, daha ucuza eğitilen, daha ucuza işletilebilen DeepSeek, açık kaynak kodlu olarak da sunuluyor. Yani dileyen kullanıcı, DeepSeek'i indirip, kendi sistemi üzerinde işletebiliyor. Ayrıca DeepSeek'e Apple ve Google Play uygulama mağazalarından, DeepSeek.com adresinden erişebiliyorsunuz.

2) DeepSeek R1 neden gündem oldu?

DeepSeek, rakip mantık modellerinden çok daha ucuza aynı işlemi yapabilmesi ile dikkatleri üzerine çekti. Bunu başarabilmek için, aldığı her sorgu ile ilgili modelin sadece en ilgili kısımları işliyor bu da gereken işlem gücüyle birlikte kaçınılmaz olarak işlem başı maliyeti düşürüyor.

Haberin Devamı

3) Nvidia neden DeepSeek yarası aldı?

Yapay zekâ dünyası, gücünü Nvidia'nın ürettiği grafik işleme birimlerinden (GPU) alıyor. Bilgisayarlarımızın ana hesaplayıcısı olan CPU'lara (merkezi işlem ünitesi) göre çok daha hızlı olan GPU'lar, kripto para madencilerinin de gözdesi. Nvidia, teknoloji devlerinin YZ yatırımlarını artırmasıyla, daha çok GPU satarak daha değerli bir şirket haline geldi. Ancak şimdi DeepSeek'in aynı işlemleri çok daha az GPU ile yapabilmesi, şirketin GPU'larına talebi gelecekte düşürebileceği için, hisse senedi fiyatları da darbe aldı.

4) DeepSeek'in sahibi kim?

DeepSeek şirketi 2023 yılında Çin'in güneydoğusunda yer alan Hangzhou'da Liang Wenfeng tarafından kuruldu. Bilişim ve Elektronik Mühendisliği mezunu olan 40 yaşındaki isim, DeepSeek'e destek olan yatırım fonunun da kurucusu. Çin'e artık ithal edilmesi yasak olan Nvidia A100 çipleri depolayan Wenfeng'in yaklaşık 50 bin A100 ve Çin'e ithal edilmesine izin verilen daha ucuz çiplerle onları destekleyerek DeepSeek'i başlattığı söyleniyor.

5) Çin'den gelen başka YZ uygulaması var mı?

DeepSeek pazardaki tek Çinli oyuncu değil. TikTok'un ana şirketi ByteDance, Doubao-1.5-pro modelini tanıttı ve bu model de pek çok testte listenin üzerinde yer alıyor, fakat Doubaou, DeepSeek gibi açık kaynak kodlu sunulmuyor.

Haberin Devamı

6) Sam Altman DeepSeek için ne diyor?

DeepSeek'in tahtından ettiği ChatGPT'nin ardındaki isim olan Sam Altman, X üzerinde paylaştığı gönderisinde DeepSeek için "etkileyici bir model, özellikle de maliyetine bakarak sunabildikleriyle" diyor. Altman şöyle devam ediyor: "Çok daha iyi modeller sunacağız ve yeni bir rakibimiz olması da bizim için çok canlılık verici! Yeni sürümler yayınlayacağız."

7) DeepSeek görsel üretebiliyor mu?

DeepSeek, YZ alanında ABD üstünlüğüne son vermeye kararlı görünüyor. Zira şirket son YZ modeli Janus-Pro'nun, OpenAI'ın DALL-E'inden iyi olduğunu açıkladı. Şirket Pazartesi günü öğleden sonra Janus-Pro-7B adlı son teknoloji ürünü YZ görsel üreticisini duyurdu. Bu ürün de DeepSeek-R1 gibi açık kaynak kodlu ve ücretsiz sunuluyor.

Haberin Devamı

8) DeepSeek'e nasıl üye olunur?

DeepSeek'i kullanabilmek son derece kolay. DeepSeek.com adresine gidip, Gmail hesabınızı kullanarak yeni bir üyelik yaratıyorsunuz. Ya da Apple/Google uygulama mağazalarından DeepSeek uygulamasını indirip, uygulama üzerinden üyelik yaratabilirsiniz. Her ne kadar şirket "siber saldırı" altında olduğunu söylese ve bu yüzden bir süre için yeni üye alımını durdursa da, bunun çok uzun sürmeyeceği açık.



Ayrıca, DeepSeek'i sitesinden indirip, kendi sisteminiz üzerine kurup, lokal olarak çalıştırma şansınız da var.