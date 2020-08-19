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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 19.08.2020 - 11:21,Son Güncelleme:

TÜBİTAK'tan sanayiye teknoloji transferi

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TÜBİTAK'tan sanayiye teknoloji transferi
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TÜBİTAK, yerli imkanlarla ürettiği, Füze Teknolojisi Kontrol Rejimi'ne tabi olması nedeniyle milli kritik nitelikteki "Yüksek Sıcaklık Dayanımlı Polimerik Reçine" ve "Yüksek Isıl Dayanımlı Yapısal Yapıştırıcı" yapma bilgisini 7 yıllığına transfer edecek.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) geliştirdiği teknolojileri sanayinin kullanımına açıyor. TÜBİTAK'ın teknoloji transferi ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, kurum tarafından geliştirilen "Yüksek Sıcaklık Dayanımlı Polimerik Reçine" ve "Yüksek Isıl Dayanımlı Yapısal Yapıştırıcı" yapma bilgisi TÜBİTAK Fikri Mülkiyet Haklarının Yönetimine ve Teknoloji Transferine İlişkin Yönetmelik'e uygun olarak, basit lisanslama yöntemiyle teknoloji transfer bedeli karşılığında 7 yıllığına transfer edilecek.

Kurum tarafından aranan şartları sağlayan tüm istekliler, teknoloji transfer başvurusunda bulunabilecek.

Yüksek Sıcaklık Dayanımlı Polimerik Reçine, bir termoset reçine malzemesi olarak, özellikle yüksek sıcaklıktaki ortamlarda fiziki yapısı bozulmadan çalışması için tasarlanan her türlü kompozit malzeme üretiminde, yüzey kaplamalarında ve yapıştırıcılarda ham madde, ürün veya yan ürün olarak kullanılabiliyor. Hem "fenolik" hem "bismaleimid"  özellikleri sergileyen fikri ürün için muadil sayılabilecek herhangi bir ürün bulunmuyor. 

Yüksek Isıl Dayanımlı Yapısal Yapıştırıcı, çeşitli zorlu uygulamalarda, olağanüstü yüksek sıcaklıkta servis sağlamak için tasarlanmış, modifiye edilmiş reaktif bir poliimid yapıştırıcı çözümü sunuyor. Yapıştırıcı, 300 derece gibi yüksek sıcaklık değerlerine ulaşan servis ortamlarında uzun süreli performans göstermekle birlikte 450 derecelere kadar ulaşan sıcaklıklarda da anlık dayanım gösteriyor.

Füze Teknolojisi Kontrol Rejimi'ne tabi olması nedeniyle milli kritik nitelikteki bu teknolojiler yerli imkanlar dahilinde üretildi.

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