TÜBİTAK'ın yarışmasında bölge elemeleri tamamlandı

Proje Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Özkan, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninde, Türkiye'nin yerli ve milli üretim teknoloji hamleleri doğrultusunda öncelikli alanları belirleyerek nitelikli proje ve insan yetiştirmeyi amaçladıklarını bildirdi.

Yarışmaya katılan öğrencilere teşekkür eden ve yarışmada bu yıl 18 birinci bulunduğunu belirten Özkan, şunları kaydetti:

"Bu öğrenciler, bizleri Diyarbakır'da düzenlenecek Türkiye finalinde temsil edecek. Son yıllarda Türkiye finallerinde önemli başarılar elde ediyoruz. Geçen sene de teknolojik tasarım alanındaki projemizle hem Türkiye birincisi olduk hem de Prof. Dr. Saadet Alaca Özel Ödülü'ne layık görüldük. Biyoloji ve coğrafya alanlarında ikincilik elde ettik. Sosyoloji, tarih ve yazılım alanlarında ise Türkiye üçüncüsü olduk. Değerler eğitimi ve psikoloji alanlarında ise teşvik ödülüne layık görüldük. Toplam 18 projemizden 9'u ödül kazandı."

Özkan, 2020 yılı itibarıyla Türkiye genelinde başvuru yapılan proje sayısının 15 bin 273 olduğunu, bunların 1580'inin Bursa, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, Eskişehir, Kütahya ve Yalova illerinden geldiğini ve Türkiye genelinde proje başvuru sayısı bakımından 3. sırada olduklarını sözlerine ekledi.

Daha sonra biyoloji, coğrafya, değerler eğitimi, fizik, kimya, matematik, psikoloji, sosyoloji, tarih, Türk dili ve edebiyatı, teknolojik tasarım ve yazılım alanlarında birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödüllerini kazanan öğrencilerin isimleri okundu.

Öğrencilere ödülleri BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve protokol tarafından takdim edildi.