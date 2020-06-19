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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 19.06.2020 - 14:36,Son Güncelleme:

TÜBİTAK'a 13 personel alınacak

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TÜBİTAK'a 13 personel alınacak
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Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) çeşitli birimlerinde 13 yeni personel istihdam edilecek.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK Genel Sekreterliği bünyesinde Strateji Geliştirme, İnsan Kaynakları ve İdari Hizmetler daire başkanlıklarına personel alımı yapılacak.

Üniversitelerin çeşitli bölümlerinden adaylar, uzman/uzman yardımcısı kadrolarında Ankara'da görevlendirilecek.

Başvurular 10 Temmuz'da sona erecek. Sınavla ilgili gerekli koşullara ve süreçlere, kurumun (www.tubitak.gov.tr), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının (www.ailevecalisma.gov.tr) ve Türkiye İş Kurumunun (www.iskur.gov.tr) internet sayfalarından ulaşılabilecek.

İş başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.

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