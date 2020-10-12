MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriTÜBİTAK, temiz enerji uzmanlarını sanal ortamda bir araya getiriyor
GeriTeknoloji TÜBİTAK, temiz enerji uzmanlarını sanal ortamda bir araya getiriyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 12.10.2020 - 06:27 | Son Güncelleme:

TÜBİTAK, temiz enerji uzmanlarını sanal ortamda bir araya getiriyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
TÜBİTAK, temiz enerji uzmanlarını sanal ortamda bir araya getiriyor
Abone Olgoogle-news

Ufuk 2020 Yeşil Mutabakat Çağrısı Uluslararası Ağ Oluşturma Etkinliği, 23 Ekim'de çevrim içi gerçekleştirilecek.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), 23 Ekim'de çevrim içi gerçekleştireceği "Ufuk 2020 Yeşil Mutabakat Çağrısı Uluslararası Ağ Oluşturma Etkinliği" ile iklim hedeflerini geliştirme, temiz, düşük maliyetli ve güvenli enerji, biyoçeşitlilik gibi alanlarda Avrupa ve Türkiye'de faaliyet gösteren kurum ve kuruluşları bir araya getirecek.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, programda, Avrupa Komisyonu yetkilileri ve ağ temsilcilerince "Ufuk 2020 Yeşil Mutabakat Çağrısı"na ilişkin verilecek güncel bilgilere ulaşacak katılımcılar, böylece yeni ortaklıklar kurma, iş birliği ağlarını geliştirme, Avrupalı paydaşlarla görüşme fırsatını yakalayacak.

Çağrı, iklim hedeflerini geliştirme, temiz, düşük maliyetli ve güvenli enerji, temiz, döngüsel ekonomi için endüstri, enerji ve kaynak verimli binalar, sürdürülebilir ve akıllı mobilite, biyoçeşitlilik ve ekosistemler gibi alanları kapsıyor.

Etkinliğe, söz konusu alanlarda Avrupa ve Türkiye'de faaliyet gösteren akademisyenler, sanayi, kamu ve sivil toplum kuruluşlarından 500 kişi katılabilecek.

Katılım için etkinliğin web sitesinden kayıt yaptırıp, yüz yüze görüşme randevusu alınacak.

Huawei Watch GT2 Pro: Bir mühendislik harikası Saatler artık sadece bir saat olmaktan çıktı. Akıllandılar, sağlık asistanı oldular, spor hocamız oldular. İşte karşınızda akıllı saatlerin geldiği son noktayı gözler önüne seren ve özellikleriyle olduğu kadar 'premium' tasarımıyla da dikkat çeken Huawei Watch GT2 Pro... (sponsorlu içerik)
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle