TÜBİTAK SAGE'de milli mühimmat ve sistemleri incelediler

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi, "milli savunma için milli Ar-Ge" anlayışıyla çalışan TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü'nde (SAGE) milli mühimmat ve sistemleri inceledi, enstitü tarafından yürütülen kritik ve önemli savunma sanayi projelerine ilişkin bilgi aldı.

Bakanlar Akar ve Varank ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz Türkiye'nin öncü askeri araştırma ve geliştirme kurumlarından biri olan TÜBİTAK SAGE'yi ziyaret etti.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Enstitü Müdürü Gürcan Okumuş ve diğer yetkililer tarafından karşılanan heyet, yürütülen projelere ilişkin brifing aldı, geliştirilen yerli ve milli mühimmat ve sistemleri inceledi.

Ziyareti dolayısıyla enstitü şeref defterini imzalayan Bakan Akar, şunları söyledi:

"TÜBİTAK SAGE'yi ziyaret etmekten ve savunma sanayii projeleriyle ilgili birçok konuyu görüşme imkanı bulmaktan memnuniyet duydum. Ülkemizin bilim ve savunma teknolojilerindeki öncü kurumlarından olan TÜBİTAK SAGE her yönüyle yerli ve milli bir kurum olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, ülkemizin savunmasına ve ekonomimize büyük katkılarda bulunmaktadır.

TÜBİTAK SAGE'nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milli savunma teknolojilerimizin gelişmesinde öncü olacağına Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve ülkemize büyük katkılarda bulunacağına yürekten inanıyorum.

Bu vesileyle TÜBİTAK SAGE'nin tüm çalışanlarına bugüne kadar gösterdikleri üstün gayretlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki çalışmalarında da sağlık, esenlik ve başarılar dilerim."

Yerli ve milli projeler

Ziyaret sırasında, Bakanlar Akar ve Varank ile TSK komuta kademesine TÜBİTAK SAGE tarafından yürütülen SOM, SOM-J, GÖKTUĞ Projesi kapsamında Gökdoğan ve Bozdoğan füzeleri, Hassas Güdüm Kitleri (HGK), Kanatlı Güdüm Kitleri (KGK), SARB-83, SERT-82, NEB-84, Bozok, Togan, Kuzgun, Akkor, Pulat, Elektronik Harp Podu EHPOD, Elektronik Destek Podu EDPOD projelerinin yanı sıra TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen Isıl Pil, piroteknik bileşenler, ATLAS (Ataletsel Ölçüm Birimi), KAŞİF (Küresel Konumlama Sistemi Alıcısı), SG-KONUM (Küresel Konumlama Sistemi Anteni) gibi milli bileşenler hakkında sunum yapıldı.

Bununla birlikte başta HABRAS olmak üzere test altyapıları, Çevresel Testler Merkezi gibi tesislerle ilgili de bilgi verildi.



