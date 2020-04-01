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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 01.04.2020 - 05:51,Son Güncelleme:/

TÜBİTAK, koronavirüse yönelik sanal konferans düzenleyecek

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TÜBİTAK, koronavirüse yönelik sanal konferans düzenleyecek
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TÜBİTAK, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında, ilaç ve aşı geliştirme, acil tedavi yöntemleri konularında farkındalık oluşturulması amacıyla 2 Nisan'da sanal konferans düzenleyecek.

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezine bağlı Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsünün koordinasyonunda, aşı ve ilaç geliştirme projelerini desteklemek için ''COVİD-19 alt platformu'' oluşturulmuştu.

Kurumun sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruya göre, söz konusu platformun koordinasyonunda, bilimsel bir bakış açısıyla özellikle ilaçların yeni hedeflere konumlandırılması, ilaç geliştirme, acil tedavi yöntemleri ve aşı geliştirme konularında farkındalık oluşturulması amacıyla 2 Nisan'da gerçekleştirilecek konferans, saat 10.00'da başlayacak.

Konferansta, Bahçeşehir, Ankara, Medipol, Bilkent, İstanbul, Ankara, Dokuz Eylül, Boğaziçi, ODTÜ, Selçuk, Ege ve Acıbadem üniversitelerinden alanda yoğun olarak çalışan akademisyenler bir araya gelecek. 3 oturum halinde yapılacak konferansta her oturumun sonunda soru cevap kısmı olacak.

Konferans, TÜBİTAK'ın Twitter, Facebook ve YouTube hesaplarından çevrim içi takip edilebilecek.

Evden calisanlarin hayatini kolaylastiran uygulama: Microsoft TeamsSkype entegrasyonuyla günümüzün dijital iş platformları arasında öne çıkan Microsoft Teams, koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde günden güne kullanıcı kitlesini hızla artıran bir iş uygulaması. Ekiplerin her yerden kesintisiz, verimli ve güvenli çalışmasını hedefleyen Microsoft, özellikle teknoloji desteğinden yoksun olan çalışanlara ve sağlık sektörü uzmanlarına daha fazla yardımcı olmak için, Teams’e 3. yılında yeni özellikler de ekledi. Bu kapsamda Microsoft Türkiye Kurumsal İş, Üretkenlik ve Güvenlik Uygulamaları Satış Direktörü Ozan Öncel ile Teams’i konustuk. (Sponsorlu içerik)
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