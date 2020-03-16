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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 16.03.2020 - 11:04,Son Güncelleme:/

TÜBİTAK dergileri ücretsiz erişime açıldı

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TÜBİTAK dergileri ücretsiz erişime açıldı
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evde vakit geçirecekler için TÜBİTAK dergilerini ücretsiz erişime açtıklarını bildirdi.

Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 tehlikesine karşı tedbirlerin alınması ve kalabalıklardan uzak durulması gerektiğine dikkati çekerek, "Bu vesileyle evde vakit geçirecek başta çocuklarımız için TÜBİTAK dergilerinin tamamını ücretsiz erişime açtık." ifadesini kullandı.

TÜBİTAK'ın yayımları arasında Bilim ve Teknik, Bilim Çocuk ve Meraklı Minik dergileri bulunuyor.

Söz konusu yayınlara, "services.tubitak.gov.tr/edergi" adresi üzerinden erişilebiliyor.

Gelecekte eğitime bu teknolojiler yön verecekHer sene olduğu gibi bu yıl da Londra, dünyanın en büyük teknoloji fuarı BETT'e ev sahipliği yaptı. Son teknolojiyle birlikte öğrenci ve öğretmenlerin öğrenme ve eğitim süreçleri değişmeye başlarken, Microsoft Türkiye Eğitim Sektörü Öğrenim Çözümleri Uzmanı Eyüphan Keskin, Microsoft'un eğitim konusundaki çözümlerini anlattı, eğitim teknolojilerinin geldiği son noktayı Hürriyet'le paylaştı.
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