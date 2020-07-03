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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 03.07.2020 - 11:20,Son Güncelleme:

TÜBİTAK BİLGEM bünyesinde 2 personel alınacak

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TÜBİTAK BİLGEM bünyesinde 2 personel alınacak
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TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) bünyesinde görevlendirilmek üzere 2 personel alınacak.

TÜBİTAK'ın Resmi Gazete'deki ilanına göre başvurular, TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi "https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr" üzerinden yapılacak.

Adaylar, başvuru koşullarına ilişkin bilgilere, Kurumun (www.tubitak.gov.tr), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarından ulaşabilecek.

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