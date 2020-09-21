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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 21.09.2020 - 06:59 | Son Güncelleme:

TÜBİTAK Başkanı, TEKNOFEST kapsamında İHA yarışlarını izledi

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TÜBİTAK Başkanı, TEKNOFEST kapsamında İHA yarışlarını izledi
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TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen insansız hava araçları (İHA) yarışmalarını izledi.

Alleben Göleti’ndeki yarış alanında yarışmacı takımların her birini ziyaret ederek sohbet eden TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, öğrencilerden projeleri hakkında bilgi aldı.

Daha sonra yarışları da izleyen Mandal, yaptığı açıklamada, bu yıl 5'inci Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışması'nı düzenlediklerini hatırlattı.

Yarışlara bu yıl ilk kez lise grubunu da dahil ettiklerini aktaran Mandal, "Gerçekten büyük bir heyecan var. 336 takımımız 5'incisini gerçekleştirdiğimiz yarışmalara başvurdu. Lise grubuna da 291 başvuru oldu. Tüm süreçlerin sonunda bugün 101 takımımız üniversite kategorisinde, 70 takım da lise kategorisinde buradalar. Sabahtan itibaren öğrencilerimizi ziyaret ettik. Salı günü heyecan başladı. Şu an görev uçuşları devam ediyor." dedi.

Yarışlara katılan öğrencilere teşekkür eden Mandal, Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında öğrenciler arasında yoğun bir yardımlaşma ve rekabet olduğunu, bunun da kendilerini çok memnun ettiğini kaydetti.

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