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Teknoloji
İHA
Haber Giriş: 07.05.2020 - 08:43,Son Güncelleme:

TÜBİTAK ‘Ahi Diyarı Bilimle Şenleniyor’ projesini destekleyecek

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TÜBİTAK ‘Ahi Diyarı Bilimle Şenleniyor’ projesini destekleyecek
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Yürütücülüğünü Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ’si) Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Müdürü Doç. Dr. Mustafa Kurban’ın yaptığı 'Ahiler Diyarı Bilimle Şenleniyor' projesi TÜBİTAK tarafından desteklenecek.

TÜBİTAK tarafından kabul edilen 'Ahiler Diyarı Bilimle Şenleniyor' Bilim Şenliği Projesine 18 bini aktif olmak üzere yaklaşık 40 bin kişi katılacak. Şenlikte; 45 atölye lideri, 4 konuşmacı, 23 rehber ve 1 sağlık personelinin görev alacağı 57 farklı etkinlik düzenlenecek. Projenin yürütücüsü Doç. Dr. Mustafa Kurban, bilgi birikiminin bilime, biliminde hızla teknolojiye dönüştüğü günümüzde, bilim kültürünün ve iletişiminin toplumda yaygınlaştırılması amacıyla katılımcıların bilimsel bilgiye ve bilim insanına yönelik bakış açılarının olumlu yönde gelişmesini sağlamanın ve katılımcılara bilimsel düşünme becerilerini kazandırmanın büyük önem taşıdığını söyledi.

Kurban açıklamasında; "Kırşehir’de bilim, teknoloji, spor ve sanat etkinlikleriyle ilk defa kapsamlı olarak bilim şenliğine katılacak. Proje ile başta üniversitemiz bünyesindeki ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenciler olmak üzere farklı yaş ve eğitim düzeyindeki anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ile öğretmenlere aynı zamanda toplumun farklı kesimlerine bilim ve teknoloji arasındaki etkileşimin, etkinlikler ve atölyeler yoluyla eğlenceli şekilde aktarılmasını amaçlıyoruz" dedi.

Evden çalışırken siber saldırı kurbanı olmayınMilyonlarca insan, koronavirüs salgını nedeniyle tüm günlerini evinde geçiriyor. Çocuklar eğitimlerini uzaktan eğitim modeliyle sürdürürken, çalışanların azımsanmayacak bir kısmı da evde işlerini sürdürüyor. Elbette bunu fırsat bilen siber saldırganlar da boş durmuyor ve yeni tuzaklarıyla kurbanlarını avlamaya çalışıyor. Peki evde çalışırken nelere dikkat etmeli? Telefonumuz güvenlik yazılımı kurmadan gerçekten de kendi başına güvende mi? Hacker'lar özellikle bu süreçte daha çok hangi siber saldırı yöntemlerini kullanıyor? Şirketlerin olmazsa olmazı bulut altyapısının güvenliği nasıl sağlanmalı? Bu kapsamda Trend Micro MEDİ Bölge Müdürü Yakup Börekcioğlu ve Trend Micro Türkiye Ülke Müdürü Hasan Gültekin, Hürriyet'e önemli açıklamalarda bulundu; merak edilen soruları yanıtladı. (Sponsorlu İçerik)
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