TÜBİTAK 15 personel alacak

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK Başkanlığı bünyesinde görev yapmak üzere dağıtıcı ve memur alımı yapılacak.



Bu kapsamda, 1 dağıtıcı ve 14 büro memuru Ankara'da istihdam edilecek. Başvurular 2 Mart'a kadar Türkiye İş Kurumunun web sayfası üzerinden yapılacak.