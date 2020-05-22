TÜBİTAK, 15 kişiyi istihdam edecek: Aranan şartlar ise...

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY) bünyesinde görev yapmak üzere 11'i Ar-Ge personeli, 3'ü Ar-Ge teknisyeni ve 1'i usta olmak üzere 15 kişinin alımı gerçekleştirilecek.

Başvurular, 12 Haziran'a kadar TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden yapılacak.