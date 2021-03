TÜBİSAD'ın yeni yönetim kurulu belli oldu

Bilişim Sanayicileri Derneği'nin (TÜBİSAD) Olağan Genel Kurulu İstanbul'da yapıldı. Genel Kurul'da 21 asil 9 yedek Yönetim Kurulu üyesi belirlenirken, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Levent Kızıltan seçildi.



Genel Kurul'da açılış konuşması yapan TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Erman Karaca, TÜBİSAD'ın 42 yıllık yolculuğunda Bilişim Teknolojileri sektörünün 200'e yakın üye şirketle yüzde 95'in üzerinde bir oranla temsil edildiği büyük bir aile ve platform haline geldiğini vurguladı ve şu ifadeleri kullandı: “TÜBİSAD'da her yönetim, aynı hedefe koşulan bir yolculuğun emektar bayrak taşıyıcılarından oluşur. Derneğimizin 42 yıllık tarihçesi, sektörümüzün dinamiklerine yakışan eşsiz bir sinerji ve kültürün temelini oluşturduğu başarılarla doludur. TÜBİSAD Bilişim Sanayicileri Derneği'nin ilk kadın başkanı olarak beş yıl, beş ay ve beş gün boyunca bu gururu birlikte paylaştığım tüm çalışma arkadaşlarıma, siz değerli üyelerimize ve paydaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum. COVID-19 salgınının dünyada geri döndürülemez etkilere yol açtığı ve yeni bir sürecin başlamasını tetiklediği açıktır. Bu dönemde bir ihtiyaç olmaktan çok sürdürülebilirliğin vazgeçilmezi olarak ortaya çıkan sektörümüz eğitimden iş yaşamına, sosyal bağlantıdan tedarik zincirine kadar birçok yaşamsal alanda kırılmaları engelledi. Bundan sonraki dönemi de yine sektörümüzün yapacağı yenilikçilik ve sürdürülebilirlik çalışmalarıyla şekilleneceğine inanıyorum. İşte böylesine bir dönemde TÜBİSAD'ın yönlendiriciliğine ve temsiliyetine duyulan ihtiyaç da doğal olarak artacaktır. Ülkemizin özel ya da kamu tabanlı olmaları fark etmeksizin tüm kurumlarını ve bireylerini eğitim, liderlik, girişimcilik ve sürdürülebilirlik başlıkları altında böylesine bir geleceğe hazırlamak bu doğrultuda en önemli görevimiz olacaktır. İnanıyorum ki bu görevimizi layıkıyla yerine getirmemizle birlikte, TÜBİSAD'ın çalışmaları da Türkiye'nin parlak gelecek bildirisinin dijital imzası olacaktır.”



TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Levent Kızıltan ise yaptığı teşekkür konuşmasında şunları söyledi: “Üyelerimizin teveccühleri için şükranlarımı sunuyorum. Bundan sonraki hayatımızın her alanında en önemli bileşenler önce insan, sonra teknoloji olacak. Teknoloji doğru ve etkin kullanılmadan yaşam sürdürülebilir olmayacak. TÜBİSAD olarak önceliğimiz ülkemizin teknoloji konusunda gerçekçi ve fark yaratan bir atılım yapmasıdır. Bu çerçevede yeni dönemdeki amaç, sektörün ‘sadece' pazar olarak büyümesi değil, büyürken içinde ülke kaynaklarının da geniş şekilde yer aldığı, üretim ve servis alanlarında yetkinliklerimizin geliştiği bir düzeni tanımlamak, kamu desteklerini de alarak ekonomik büyüklüğe teknolojide yaratıcılık ve üretim becerilerini de eklemek olmalıdır. Sivil toplumun kamu ve Kamu İdaresi ile yakın işbirliğinin dünyadaki çok başarılı örneklerini, kamunun politika yapıcılığındaki gücünün özel sektörün dinamizminin ve başarısının yolunu açtığı bileşimlerde görüyoruz. Bu hızlı dönüşen dünyada çok zamanımız da yok. Gelişen iletişim olanakları dünyayı sınırları olmayan bir ‘küresel köy' haline getirdi ve çok değerli teknoloji kaynaklarımıza ülkemizde fırsatlar yaratmak zorundayız.”



Levent Kızıltan kimdir?



1957 yılında doğan Levent Kızıltan, Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği ve Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı bölümlerinden mezun olmuştur. Ayrıca Colombia Üniversitesi ve MIT online eğitim programlarından Emeritus oluşumu altında “Post Graduate Diploma for Digital Business” programından sertifika almıştır.



İş yaşamının ilk yıllarına Profilo Holding ve Alarko Holding'in bilgi işlem merkezlerinde Programcı/Sistem Tasarımcısı ve sonraki dönemlerde Sistem Yöneticisi olarak giriş yapan Levent Kızıltan, daha sonra o tarihlerdeki adıyla Koç Burroughs A.Ş. ile Koç Topluluğu'na katılmıştır. Koç Burroughs'da Sistem Destek ve Pazarlama Müdürlüğü'nde başladığı görevini sırasıyla Pazarlama Müdürü, Satış ve Pazarlama Müdürü olarak sürdürmüştür. 1996-2002 yılları arasında Yeni İş Geliştirme, Stratejik Planlama, Koç.net ve Teknoloji Hizmetlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı'nı, 2002-2003 yılları arasında ise Genel Müdürlüğü üstlenmiştir. 2004 yılında Eczacıbaşı Holding'e Bilgi ve İletişim Sistemleri Grup Başkanlığı görevi ile katılan Levent Kızıltan, bu görevinin yanı sıra Eczacıbaşı Bilişim A.Ş. Murahhas Azası olarak da uzun yıllar görev yapmıştır. Ayrıca 2017-2020 yılları arasında Kültür Üniversitesi'nde misafir öğretim görevlisi olarak “Stratejik Bilgi Teknolojileri Yönetimi” dersleri vermiştir. Kızıltan halen Eczacıbaşı Bilişim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak danışma kurulunda görev almaktadır. Aynı zamanda bir teknoloji yatırım şirketinin ortaklığını ve yönetimini üstlenmenin yanı sıra girişimlerde ve teknoloji şirketlerinde yönetim, danışma, icra kurulu sorumluluklarına da devam etmektedir. Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) Yönetim Kurulu Üyeliğine ek olarak Türkiye Bilişim Derneği (TBD), Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD) ve Yönetim Danışmanları Derneği (YDD) gibi sivil toplum kuruluşlarında da üyelikleri bulunmaktadır. Ayrıca Türkiye Bilişim Vakfı'nda (TBV) Yapay Zeka Türkiye Platformu'nun (AITR) kuruluşunda aktif olarak çalışmaktadır.



TÜBİSAD'ın yeni Yönetim Kurulu üyeleri şu şekilde sıralandı:

YÖNETİM KURULU ASİL ÜYE YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYE Ahmet Öngün - Gantek 1 Aslı Güreşçier - Equinix Aslan Doğan - Etiya 2 Işıl Hasdemir - Dell Aslı Derbent - Veripark 3 Sezen Sungur Saral - Reeder Atilla Kayalıoğlu - Index 4 Burak Günsev - Boğaziçi Ventures Barış Özistek - Netmarble 5 Özgür Güneri - BTC Türk Başak Kural - Logo / eLogo 6 Serdar Urçar - Comodif Burak Aydın - Amazon WS 7 Ahmet Şüküroğlu - Sarente Burak Ertaş - sahibinden.com 8 Aret Kıllıoğlu - Cyberwise Didem Duru - Cisco

Veli Tan Kirtiş - Adesso

Emre Alaman - HP 10 Emre Hantaloğlu- Lenovo 11 İbrahim Özer - Escort 12 Levent Kızıltan - Eczacıbaşı Bilişim 13 Levent Özbilgin- Microsoft 14 Mehmet Ali Akarca - Koç Sistem 15 Mehmet Ali Tombalak -Fineksus 16 Melih Murat Ertem - Softech 17 Murat Boyla -Datamarket 18 Uğur Candan - SAP 19 Volkan Sözmen - IBM 20 Yomi Kastro - Inveon 21