TÜBİSAD’dan Scale-Up Gelişim Programı adımı

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Program aracılığıyla, bir scale-up şirketin büyüme yolculuğunda kritik rol oynayan, Ar-Ge’den satış stratejisine, operasyonel verimlilikten pazarlama stratejilerine kadar pek çok uzmanlık alanında mentorlar scale-up şirketlere bilgi ve deneyim aktaracak. Aynı zamanda programa katılan şirketlerin çeşitli yatırım ağları ve deneyimli scale-up şirketlerle buluşma imkanı olacak.

Programın tanıtım etkinliğinin açılış konuşmasını yapan TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Tombalak, şu ifadeleri kullandı: “Global bilgi ve iletişim pazarı büyüklüğü 4,45 trilyon dolar civarında. Ülkemiz 33 milyar dolar ile global pazardan yüzde 0,74 oranında bir pay alıyor. Bu payın artması için yüksek teknoloji kullanan, üreten, inovasyonu destekleyen bir kültüre ve yaşamı değiştiren ürünleriyle dünya markasına dönüşen şirketlere ihtiyacımız var. Scale-up şirketler, barındırdıkları potansiyel ile bu ihtiyacın karşılanmasında kritik roller oynayabilir. Start-up şirketlerden farklı olarak scale-up şirketler, faaliyet gösterdikleri pazara uyum sağlamış ve o pazarda kanıtlanmış ürün ve hizmetlere sahipler. Bununla birlikte scale-up şirketlerin barındırdığı bu potansiyele dair gerek scale-up şirketlerde gerekse sektörümüzün genel kamuoyunda belirli bir farkındalık eksikliği yer alıyor. Hayata geçirdiğimiz bu programla scale-up şirketlerin kendi potansiyellerini keşfetmelerini ve önce sürdürülebilir büyüme, daha sonra da dünyada markalaşma yolculuğuna başlayabilecekleri bilgi, birikim, beceri ve yatırım ağı olanaklarını onlara sunmayı amaçlıyoruz.”

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“YATIRIMI DESTEKLEYEN ADIMLAR ATARAK BİLİŞİM ŞİRKETLERİNİN PAZARINI BÜYÜTÜYORUZ”

TÜBİSAD toplantısında konuşan KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, ölçek büyütme hamleleri üzerine değerlendirmelerde bulundu. Rekabetçi KOBİ’leri oluşturabilmek için, “dijital dönüşüm” ve “yeşil dönüşüm” başlıklarının önemini vurgulayan İbrahimcioğlu, KOSGEB’in bu başlıklara yönelik “KOBİ Dijital Dönüşüm ve Yeşil Sanayi Destek” programlarından bahsetti. İbrahimcioğlu, KOBİ Dijital Dönüşüm Programı ile sanayicinin rekabet üstünlüğünü devam ettirmeyi hedeflediklerini belirtti.

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Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) aracılığıyla Türkiye’de sanayinin dijitalleşmesi için beş yıl içerisinde 300 milyon avroluk kredi sağlanacağını ve bu destekte KOSGEB’in hem arayüz hem de kredinin faizine destek olan kurum olarak yer aldığını ifade eden Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, “KOSGEB olarak yatırımı destekleyen adımlar atarak bilişim şirketlerinin pazarını da büyütüyoruz” dedi. Ardından, ölçek büyütmeye yönelik atılacak adımlardan biri olan “Ölçek Büyütme Desteği”nin yakında ilan edileceğini duyurdu.

KOSGEB Başkanı İbrahimcioğlu, “2030 yılına kadar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak 100 Turcorn hedefimiz var ve bu hedefe ulaşmak için on binlerce scale-up’a ihtiyacımız olacak. Turcorn’lar tek başına değil ekosistemle ortaya çıkıyor. KOBİ’lerin büyümesini hedefleyen ve destekleyen bir yapı olarak tam doğru yerdeyiz” ifadelerini kullandı.

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BİR SCALE-UP BİR FİKRİ, BİN SCALE-UP TÜRKİYE’Yİ BÜYÜTÜR!

TÜBİSAD’ın scale-up’ların sürdürülebilir büyüme ve unicorn olma yolculuğunda, farkındalık oluşturmak ve rehberlik etmek amacıyla, TÜBİSAD Scale-Up Çalışma Grubu olarak Scale-Up Gelişim Programını oluşturduklarını hatırlatan TÜBİSAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Scale-Up Çalışma Grubu Eş Kaptanı Emre Hantaloğlu, şunları söyledi: “Start-up evresini geride bırakmış, hızlı bir büyüme yaşayan, vizyonunu dünyada markalaşmaya çeviren scale-up şirketler, yaratacakları çarpan etkisiyle Türkiye’deki birçok sektörü büyütme potansiyelini taşıyor. TÜBİSAD Scale-Up Çalışma Grubu olarak yaptığımız Scale-Up tanımıyla en az üç yaşında, ciro büyümesinin en az yarısı ana ürün ve servislerinden gelen ve son üç yılda dolar bazında yüzde 20 net büyüme sergileyen şirketleri scale-up şirketler olarak tanımlıyoruz. Scale-up’lar için büyümenin bir alışkanlık olması gerektiğine inanıyoruz. Bu doğrultuda çalışma grubumuz bünyesinde TÜBİSAD üyesi scale-up şirketlerle bire bir görüşmeler yaptık ve onların büyüme için en çok ihtiyaç duyduğu alanlarını tespit ettik. Aylık webinarlar, mentorluk çalışmaları ve yatırımcılarla fiziksel buluşmalar aracılığıyla scale-up şirketlere bu alanlarda destek olmayı amaçlıyoruz. İnanıyoruz ki bir scale-up bir fikri, bin scale-up ise Türkiye’yi büyütecek.”

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TÜBİSAD Scale-Up Gelişim Programı tanıtım etkinliğinde düzenlenen panelde, TÜBİSAD Scale-Up Çalışma Grubu Eş Kaptanı Özlem Atan, TÜBİSAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Etiya CEO’su Aslan Doğan, Webrazzi CEO’su Arda Kutsal, Revo Capital Kurucu Ortağı Cenk Bayrakdar, Sistem Global Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Karslıoğlu ve PwC Türkiye Şirket Ortağı Oktay Aktolun scale-up’ların bilişim ekosistemi açısından taşıdığı önemi tartıştılar.

TÜBİSAD Scale-Up Gelişim Programı’nın ön başvuruları internet sitesi üzerinden toplanmaya başlandı. Program katılımcısı şirketlere sunulacak mentorluk kapsamında odaklanılacak 10 uzmanlık alanı şöyle sıralanıyor:

o Gelişmiş Pazar Anlayışı ve Konumlandırma

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o Ürün Geliştirme ve Yenilik

o Müşteri Kazanımı ve Sadakati

o Satış Stratejisi ve Genişleme

o Operasyonel Verimlilik ve Ölçeklenebilirlik

o Finansal Yönetim ve Fonlama

o Takım Yapısı ve Kültür

o Risk Yönetimi ve Uyum

o Organizasyon Yapısı ve Yönetim Kurulu

o Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk