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Teknoloji
Haber Giriş: 03.03.2020 - 13:46,Son Güncelleme:/

"TÜBA 2020 Uluslararası Akademi Ödülleri" için aday gösterme süreci başladı

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"TÜBA 2020 Uluslararası Akademi Ödülleri" için aday gösterme süreci başladı
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Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, bilim insanlarını teşvik ve takdir misyonu kapsamında, Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen "TÜBA 2020 Uluslararası Akademi Ödülleri"ne aday gösterme sürecinin başladığını ve 29 Mayıs'a kadar devam edeceğini bildirdi.

Şeker, yazılı açıklamasında, TÜBA'nın bilimsel başarıları ödüllendirme ve uluslararası bilimsel ilişkilerini geliştirme görevi kapsamında 2015'te başlattığı "Uluslararası Akademi Ödülleri" programının önemine dikkati çekerek, "Program, Türkiye'de ve dünya akademiler camiasında büyük ilgi görüyor." ifadesini kullandı. 

Ödüllerin TÜBA üyeleri, üniversite rektörlükleri, dünya bilim akademileri, uluslararası akademik kuruluşlar, davet edilen diğer kişi ve kurumlarca aday gösterilen bilim insanları arasından seçilenlere takdim edildiğini belirten Şeker, şu bilgileri verdi:

"TÜBA 2020 Uluslararası Akademi Ödülleri'ne aday gösterme süreci 29 Mayıs'a kadar devam edecek. Öncü, özgün ve çığır açıcı özellikleriyle öne çıkan çalışmaların sahibi bilim insanlarına ödülleri, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından veriliyor. TÜBA Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülleri Programı (GEBİP) ve Bilimsel Telif Eser Ödülleri (TESEP) ile birlikte sahiplerine verilecek TÜBA 2020 Uluslararası Akademi Ödülleri, bütün bilim insanlarına açık ve her yıl fen ve mühendislik, sağlık ve yaşam ile sosyal ve beşeri bilimler olmak üzere 3 kategoride düzenleniyor." 

Şeker, aday gösterilen bilim insanlarının çalışmaları ile katkılarının, 3 ödül alanında oluşturulan TÜBA ödül komitelerince yerli ve yabancı hakem görüşleri alınarak değerlendirildiğini ve belirlendiğini vurguladı. Akademi Ödül Madalyası, Akademi Ödül Beratı ve yaklaşık 30 bin dolar paradan oluşan ödüllerin, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek törenle sahiplerine verileceğini belirten Şeker, TÜBA Akademi Ödülleri ve aday gösterme hakkında ayrıntılı bilgiye "tuba.gov.tr/tr/tuba-odulleri" linkinden ulaşılabileceğini kaydetti.

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