TRX Coin nedir? Tron Coin hakkında bilinmesi gerekenler

Birçok borsada işlem gören, toplamda 100 milyar coini bulunan ve dolaşımda da aktif olarak 65 milyar coini olan Tron, yatırımcılar için cazip bir coin olarak karşımıza çıkıyor. Temelinde, Bitcoin ve diğer coinler gibi Blockchain teknolojisini bulunduran Tron, özgür içerikli bir eğlence sitesi olarak sanal para sektöründe yer alıyor. Sistemin içindeki protokol, kullanıcıların yayınlamak istedikleri verileri kısıtlama olmadan merkezsiz bir şekilde yayınlayabiliyor ve depolayabiliyor. Ayrıca, içeriklerin dağıtımına ve aboneliğine karar verdiği; dijital varlıklar basabileceği ve dolaşıma sokabileceği bir hizmet tanıyor.

Merkezi olmayan Tron Coin'de dört temel çalışma prensibi var, bunlar;

- Veri özgürlüğü: Her türlü içerik özgür ve herhangi bir kontrol olmayacak şekilde platforma yüklenebilir, depolanabilir ve dağıtılabilir.

- İçerik sağlama: İçerikler karşılığında dijital varlık kazanılır ve platform bu şekilde kendi kendine var olmayı sürdürür.

- Kişisel ICO: Platform üyeleri ICO düzenleyerek geliştirdiği dijital varlığın dağıtımını yapabilir. Diğer üyeler de bu dijital varlıkları satın alarak ICO’yla birlikte gelen hizmetlerden faydalanabilir.

- Altyapı: Dağıtımlı dijital varlıklara dağıtımlı al-sat imkanı, otonom oyun oynama fırsatı, tahmin ve oyun sistemini kapsayan dağıtımlı altyapı sistemleri eşlik eder.

PİYASA DEĞERİ 1,6 MİLYAR DOLAR

Ocak 2019 itibarıyla TRON'un toplam piyasa değeri yaklaşık 1,6 milyar dolardı. Bu pazar performansına rağmen, bazı yazarlar TRON'u kripto para birimlerinin karmaşık ve düzensiz doğasının tipik bir örneği olarak gördü. Şubat 2019'da, Tron Vakfı tarafından satın alındıktan sonra BitTorrent, TRON ağına dayalı olarak kendi token satışını başlattı.

SALDIRILAR KARŞISINDA ETKİSİZ KALDI

Mayıs 2019'da, siber güvenlik test hizmeti HackerOne, sadece bir bilgisayarın TRON'un tüm blok zincirini durma noktasına getirebileceğini açıkladı. Açıklama, tek bir PC tarafından gönderilen bir istek yığınının, blok zincirinin CPU'sunun gücünü sıkıştırmak, belleği aşırı yüklemek ve dağıtılmış bir hizmet reddi (DDoS) saldırısı gerçekleştirmek için kullanılabileceğini gösterdi.