Trundle Counter (Ct) - Trundle Counterları, güçlü ve zayıf rakipleri ile iyi ve kötü yönleri hakkında ipuçları

Elinde var olan buz sopası ile birlikte rakipleri yavaşlatan ve zırh ile büyü dirençlerini azaltan Trundle, genellikle üst koridor ve ormanda oldukça fazla kullanılıyor. Pasifi ve W yeteneği sayesinde haritada oldukça efektif görevleri kısa sürede yapabilmeyi sağlıyor.

Trundle Counter Karşı Güçlü Rakipleri

- Dr. Mundo

- Wukong

- Shyvana

- Evelynn

- Master Yi

- Shen

- Kindred

- Skarner

Trundle Counter Karşı Zayıf Rakipleri

- Yone

- Udyr

- Karthus

- Sejuani

- Jarvan IV

- Rek’Sai

- Ekko

- Amumu

- Jax

Trundle Counter İyi Yönleri ve Yetenekleri

Trundle’ın en iyi yönleri arasında tank olması ve tank olan rakiplerinde hızlıca zırh ve büyü dirençlerini çalarak savaşlarda öne geçmesi geliyor. Trudle yetenekleri şu şekilde:

- Pasif / Kralın Hakkı: Trundle yakınında bir birim can verdiğinde birimin azami canının bir kısmı kadar iyileşir.

- Q / Kopar: Trundle rakibi ısırır. Isırılan rakip hasar alır ve yavaşlar. Aynı zamanda rakibin saldırı gücünün bir bölümünü azaltır.

- W / Donmuş Krallık: Trundle belli bir alanda krallığını ilan eder. Bu alan içinde Trundle saldırı hızı, hareket hızı ve iyileştirme etkileri kazanır.

- E / Buzdan Sütun: Trundle bir alan içine buzdan sütun gönderir. Gönderdiği sütun o alanı kapatır ve alan içindeki birim veya şampiyonları yavaşlatır.

- R / Dize Getir: Trundle bir rakip şampiyonun can, zırh ve büyü direncini çalar. Bu etki 4 saniye boyunca daha fazla artarak devam eder.

Trundle Counter Kötü Yönleri ve Zayıflıkları

Trundle her ne kadar tank şampiyonlara karşı daha güçlü olsa da saldırı ve hasar gücü yüksek olan şampiyonlara karşı dayanıksızdır. Özellikle Kindred, Ashe ve Caitlyn gibi kite atma konusunda iyi olan şampiyonlar Trundle’a karşı güçlüdür.

Trundle Counter Karşı Öneriler

Trundle’a karşı savaşırken öncelikle W yeteneğini kullanmasını bekleyin ve bu yetenek sona erdikten sonra saldırmaya başlayın. Uzun takaslar için güçlü olan şampiyona daha çok kite yapabilecek şampiyonlar ile veya kısa takaslar ile saldırın.