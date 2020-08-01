Trump: TikTok uygulaması ABD sınırları içinde yasaklanacak

Trump, bu kararını bir kararname ile Cumartesi günü resmileştirme ihtimali olduğunu söyledi.

ABD'li yetkililer TikTok'un Amerikalıların kişisel verilerini toplamak için kullanılabileceği endişesini dile getiriyordu. Çin merkezli ByteDance firmasına ait olan uygulama, verileri Çin hükümetiyle paylaştığı iddialarını reddetmişti.

TikTok'un ABD'de 80 milyon aktif kullancısı bulunuyor.

ABD Başkanı Trump, Cuma günü uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, "TikTok konusuna gelecek olursak, ABD'de onu yasaklıyoruz" dedi.

Bir TikTok sözcüsü ise Trump'ın açıklamasıyla ilgili yorum yapmayı reddetti ancak ABD'de "TikTok'un uzun vadeli başarısından emin olduklarını" söyledi.

Trump'ın bu adımı ABD ile Çin ilişkilerinin ticaret savaşları ve koronavirüs salgını nedeniyle gergin olduğu bir döneme denk geliyor.

Açıklama satış görüşmelerinin ardından geldi

Trump'ın açıklaması Beyaz Saray, ByteDance ve Microsoft dahil potansiyel alıcılar arasında dün gerçekleşen ancak sonuca ulaşmayan görüşmelerin ardından geldi.



Reuters, kararın, TikTok'u satması için ByteDance üzerindeki baskıyı artıracağı yorumunu yaptı. Görüşmelerin ilerleyen günlerde devam etmesi bekleniyor.

Trump'ın kararı aynı zamanda ulusal güvenliğin korunması adına ABD'deki yabancı yatırımları inceleyen ABD Yabancı Yatırım Komitesi'nin (CFIUS) raporunun ardından da geldi.

Hafta içerisinde TikTok algoritmalarını da açıklamak dahil şeffaflığı benimseme sözü vermişti.

TikTok'un CEO'su Kevin Mayer, "Biz siyasetle ilgilenmiyoruz, siyasi reklam kabul etmiyoruz ve herhangi bir ajandamız yok - tek hedefimiz herkesin hoşuna giden enerjik, dinamik bir platform olarak kalmak" mesajını paylaşmıştı.

TikTok hakkındai endişeler Çin hükümetinin ByteDance şirketinden yabancı kullanıcıların verilerini isteme hakkını eline veren kanundan kaynaklanıyor.

2017 yılındaki Çin Ulusal Güvenlik Yasası'na göre herhangi bir organizasyonun ya da vatandaşın istihbarat çalışmalarına katkı sunması zorunlu.

Şirket ise Çin hükümetinden böyle bir talep gelmesi halinde cevaplarının 'Hayır' olacağını söylüyor.

Ancak bunun ByteDance şirketi için sonuçları olabileceği uyarısında bulunanlar var. Platform özellikle 20 yaş altı gençlerde son yıllarda popüler hale geldi. Kullanıcılar platforma kısa videolar yüklüyor ve bu videolar herkese açık oluyor.

Platformun dünya çapında yaklaşık 1 milyar aktif kullanıcısının olduğu düşünülüyor.

TikTok ne kadar veri topluyor?

TikTok, hangi videoların izlendiği ve hangileri hakkında yorum yapıldığı, lokasyon verisi, telefon modeli ve kullanılan işletim sistemi, klavye kullanım alışkanlıkları gibi çok sayıda veriyi topluyor.

Uygulama kullanıcıların telefonlarında kopyala ve yapıştır yaptıkları araçları ve kaynağı takip ettiği için eleştirilirken Reddit, LinkedIn, New York Times ve BBC News gibi çok sayıda uygulamanın da benzer bir takibi gerçekleştirdiği biliniyor.

TikTok'un gerçekleştirdiği veri depolama Facebook gibi bu alanda olumsuz bir unvana ship çok sayıda sosyal medya platformuyla kıyaslanabilir.

En son olarak İngiltere'nin veri gizliliği ile yükümlü olan gözlemevi de TikTok hakkında soruşturma açtığını duyurdu.



