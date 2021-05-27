Trojan Nedir? Trojan Virüsü Nasıl Bulunur, Nasıl Temizlenir?

Trojan, cihazları kontrol altına almayı amaçlayan bir tür saldırı virüsüdür. Bilgisayarın kontrolünü ele geçirmek için hazırlanan bu kötü amaçlı yazılım çeşitlerinin yok edilmesi için bazı önlemler alınmalıdır.

Trojan Nedir?

Teknoloji her geçen gün büyük bir gelişme gösteriyor. Dolayısı ile tüm bilgiler tek bir alanda toplanırken cihazların kontrolü de çok önem taşıyor. Bu cihazları ele geçirmek için bazı virüslü yazılımlar da kullanılabiliyor. Saldırı dosyalarının cihazlara girmesi ile birlikte bilgisayar kullanıcılarına ait olan dosyalar ele geçirilebilir.

Trojan virüsü de bu casus yazılımlar arasında bulunuyor. Trojan virüsü cihaza girdiğinde bilgisayarın kontrolünü ele geçirebiliyor. Bu virüs sayesinde bilgisayardaki dosya ve verilere kolay bir şekilde ulaşılabilir. Ayrıca Trojan virüsü diğer virüslere göre daha farklı çalışmaktadır. Bilgisayardaki bilgilere kolay bir şekilde ulaşan Trojan çoğalamıyor. Ayrıca bu virüs kendisini de gizleyebilmek adına farklı bir uzantı ile gelir. Trojan virüsünün fark edilmeme sebeplerinden bir tanesi de budur.

Trojan Virüsü Nasıl Bulunur?

Bilgisayarlara kolay bir şekilde giren Trojan virüsü kısa sürede tüm dosyalara ve verilere ulaşabilir. Diğer virüslere göre daha farklı çalışan Trojan kendisini de çok iyi gizleyebilir. Bu virüs insanları kısa sürede kandırmak ve cihazlardaki dosyaları ele geçirmek için kullanılır.

Trojan virüsleri bilgisayarların yanı sıra telefon ve tablet gibi diğer cihazlarda da ortaya çıkabilir. Bu virüs bir bilgisayara bulaştığı takdirde bazı anormal durumlar da göze çarpabilir. Trojan virüsünün girdiği bilgisayarda kendiliğinden çok sayıda pencereler açılır. Ayrıca fare ve klavye gibi bilgisayar eklentileri de kendiliğinden hiçbir müdahale olmadan hareket ettirilir. Bilgisayarlarda ve ya diğer cihazlarda bu belirtiler görüldüğü takdirde hemen önlem alınmalıdır.

Trojan Virüsü Nasıl Temizlenir?

Günümüzde teknolojinin gelişmesi ile birlikte bilgisayarlara olan ilgi de artmış durumda. Bilgisayarların korunması için bazı önlemler almak gerekir. Ayrıca bilgisayara giren bir Trojan virüsünün etkileri görüldüğünde hemen temizlenmesi gerekir.

Özellikle bilgisayarda bulunan Trojan virüsü tespit edildikten sonra manuel olarak kaldırılabilir. Bu kaldırma işlemi herkes tarafından yapılamaz. Bu ustalık gerektiren bir süreçtir. O nedenle kişiler genel olarak trojan virüsü tespit ettiklerinde bu durumu da kısa bir süre içerisinde çözebilirler. Bazı faydalı bilgisayar problemleri sayesinde bilgisayara giren trojan virüsü kolay şekilde tespit ediliyor. Bilgisayarı koruma altına alan bu programlar sayesinde bilgisayarda geniş çaplı bir tarama yapılıyor. Bu tarama esnasında ise bilgisayarda herhangi bir trojan olup olmadığı kontrol ediliyor.

Eğer bilgisayar içerisinde trojan virüsü tespit edilir ise bu programlar ile birlikte trojan virüsleri de ortadan kaldırılabiliyor. Burada önemli olan hızlı bir şekilde davranıp kısa süre içerisinde trojan virüsünü yok etmektir.

Trojan Nasıl Bulaşır?

Trojan virüsü pek çok şekilde cihazlara girebilir. Trojan virüsü neredeyse herşeye benzer. Özellikle internetten indirilen mp3 müzik, oyun ve ya herhangi bir reklam bile trojan virüsünün bulaşmasına yol açar.

Özellikle hileli programlar çalıştırıldığında trojan virüsü hemen bilgisayara bulaşır. Trojan virüslerinin çoğu mail yolu ile gelmektedir. O nedenle bilinmeyen bağlantılara tıklamamak gerekir. Trojan çeşitleri virüs koruma programlarının açıklarından da bilgisayara sızabilirler. Doğrudan mesaj yolu ile ileri düzeyde tasarlanan virüsler bulaşabilir.