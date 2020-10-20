Tristana Counter (Ct) - Tristana Counterları, güçlü ve zayıf rakipleri ile iyi ve kötü yönleri hakkında ipuçları

Yordle topçularından yaman bir topçu olan Tristana, oynanış bakımından daha kolay bir şampiyondur. Saldırı gücü ağırlığı bulunan Tristana alt koridorda oyun başlarında zorlansa da orta ve son aşamalarda oldukça güçlüdür.

Tristana Counter Karşı Güçlü Rakipleri

- Caitlyn

- Draven

- Veigar

- Thresh

- Yasuo

- Senna

- Kog’Maw

- Twitch

- Miss Fortune

- Kalista

Tristana Counter Karşı Zayıf Rakipleri

- Ezreal

- Xayah

- Aphelios

- Sivir

- Lucian

- Ashe

- Vayne

- Kai’Sa

- Jhin

Tristana Counter İyi Yönleri ve Yetenekleri

Tristana koridor aşamasında sakin kalarak saldırı menzilini artırabilir ve gelecek olan orman baskınlarından W yeteneği sayesinde kaçabilir. Tristana’nın yetenekleri şunlardır:

- Pasif / Göz, Gez, Arpacık: Tristana’nın saldırı menzili seviye aldıkça artar.

- Q / Seri Ateş: Tristana silahını ateşler ve bunun sonucunda belirli süre saldırı hızı kazanır.

- W / Roket Atlayışı: Tristana yere ateş eder ve uzak bir yere kendini fırlatır. Yere indiği sırada rakipler hasar alır ve kısa süre yavaşlatma etkileri uygular.

- E / Patlayıcı Yük: Tristana patlayıcı yük yeteneğini bir rakibe bırakır. Bu bomba kısa süre içinde patlar ve patlayan birim ya da rakibin yanındaki şampiyonlarda hasar alır.

- R / Gülle Atışı: Tristana silahına gülle yükler ve bir rakibe ateş eder. Bu ateş sonrasında rakip şampiyon büyü hasarı alır ve geri savrulur.

Tristana Counter Kötü Yönleri ve Zayıflıkları

Tristana’nın en kötü yönlerinden birisi oyunun başlarında hasarının az ve vuruş menzilinin kısa olmasıdır. W yeteneği dışında kolay şekilde kaçmak için farklı yeteneği yoktur.

Tristana Counter Karşı Öneriler

Tristana ile oynarken oyun başında güvenli şekilde kule altında farm yapmaya çalışın. Rakiplere yüksek hasar vermek için öncelikle e yeteneğini bırakın ve q yeteneği ile 4 kez saldırı yaparak patlayıcı yükü aktifleştirin. Tristana karşısında oynarken de W ve R kombosunu yapmamasına dikkat edin. Rakip kule altında fazla oynarsanız W ile size zıplayabilir ve R yeteneği ile kendi kulesinin altına sizi atarak ölmenizi sağlayabilir.