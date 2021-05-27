Trendyol’un, STK’lara yarattığı kaynak 1 milyon TL’yi aştı

Trendyol’un, 8 ayda STK’lara yarattığı kaynak 1 milyon TL’yi aştı. Şirket, iletişim desteğiyle de Sepette İyilik hareketinin daha fazla kişiye ulaşmasını sağladı.

Trendyol Kurucusu ve CEO’su Demet Mutlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin lider e-ticaret platformu olarak, ülkemiz için en büyük pozitif etkiyi yaratmayı en önemli sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Platformumuz üzerinden, milyonlarca müşterimizi ve yüz binlerce satıcımızı toplumsal sorunların çözümüne ortak edebiliyoruz. Sosyal kalkınmanın en etkili güçlerinden olan sivil toplum kuruluşlarının güçlendirilmesini de bu bağlamda çok önemsiyoruz.

Sekiz ay önce STK’lara ek kaynak yaratmak için Sepette İyilik Hareketi’ni hayata geçirdik. Her geçen gün büyüyen bu proje sayesinde, farklı alanlarda topluma katkı sağlayan STK’lara elbirliğiyle daha fazla destek olacağız. Trendyol olarak, bu proje kapsamında STK’ların dijitalleşme süreçlerine de destek oluyoruz. Müşterilerimizin katkılarıyla büyüyen bu iyilik hareketi ile toplumsal sorunlara çözüm arayan STK’lar için hep birlikte örnek bir dayanışma sergiliyoruz. Sepette İyilik Hareketi başta olmak üzere, toplumsal konulara yönelik hayata geçirdiğimiz farklı projelerimizle ülkemiz için daha fazla pozitif etki yaratmaya da devam edeceğiz” dedi.



Trendyol Kurucusu ve CEO’su Demet Mutlu

Sepette İyilik kapsamında Ahbap Derneği, AKUT, Bornova Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı (BALEV), Bilim Kahramanları Derneği, Bursa Lösemili Çocuklara Yardım Derneği, ÇED, Çocuklar Gülsün Diye, Darüşşafaka, Givin, Gülmek İyileştirir Derneği, Hayata Destek Derneği, HAYTAP, İstanbul Zihinsel Engelliler İçin Eğitim ve Dayanışma Vakfı, KAÇUV, KEDV, Kalben, Kodluyoruz Derneği, LÖSEV, Türk Kızılayı, Make A Wish Türkiye, Sosyal Ben Vakfı, Obidev, Tider, Tohum Otizm Vakfı, TED, TOG, TEGV, TOFD, TOÇEV, Yeşilay ve YGA’nın ürünleri Trendyol müşterileriyle buluşuyor.

Sepette İyilik butiğinde STK’ların çantadan deftere, kalemden bardağa, su mataralarından fulara, telefon kılıflarından hediye sepetlerine, çikolatadan bilekliğe kadar yaklaşık iki bin ürünü bulunuyor. Trendyol müşterileri, bu ürünlerden satın alarak harekete destek verebiliyor.