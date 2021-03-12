Trendyol, Türkiye’den ilk 10’a giren tek şirket oldu

App Annie, uygulama yayıncıları listelerini açıkladı. Tüm dünyadaki indirmeler üzerinden yapılan değerlendirmede Trendyol, EMEA merkezli alışveriş uygulamaları listesine Türkiye’den ilk 10’a giren tek şirket oldu.

Liste, 2012 yılından bu yana en yaratıcı ve başarılı mobil uygulama yayıncılarını belirleyen App Annie tarafından App Store ve Google Play’deki uygulama indirme sayıları temel alınarak hazırlanıyor.

Trendyol mobil uygulaması bugüne kadar 60 milyondan fazla indirilerek Türkiye’nin en çok indirilen e-ticaret uygulaması oldu. Trendyol’da ziyaretlerin yüzde 93’ü mobil uygulamadan yapılırken, müşterilerin yüzde 85’i alışverişlerini mobil uygulama üzerinden gerçekleştiriyor.