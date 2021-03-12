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Teknoloji
Haber Giriş: 12.03.2021 - 14:13 | Son Güncelleme:

Trendyol, Türkiye’den ilk 10’a giren tek şirket oldu

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Trendyol, Türkiye’den ilk 10’a giren tek şirket oldu

Trendyol, mobil uygulama analiz platformlarından App Annie tarafından açıklanan EMEA merkezli alışveriş uygulamaları listesine Türkiye’den ilk 10’a giren tek şirket oldu.

App Annie, uygulama yayıncıları listelerini açıkladı. Tüm  dünyadaki indirmeler üzerinden yapılan değerlendirmede Trendyol, EMEA merkezli alışveriş uygulamaları listesine Türkiye’den ilk 10’a giren tek şirket oldu.  

Liste, 2012 yılından bu yana en yaratıcı ve başarılı mobil uygulama yayıncılarını belirleyen App Annie tarafından App Store ve Google Play’deki uygulama indirme sayıları temel alınarak hazırlanıyor.

Trendyol mobil uygulaması bugüne kadar 60 milyondan fazla indirilerek Türkiye’nin en çok indirilen e-ticaret uygulaması oldu. Trendyol’da ziyaretlerin yüzde 93’ü mobil uygulamadan yapılırken, müşterilerin yüzde 85’i alışverişlerini mobil uygulama üzerinden gerçekleştiriyor.

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