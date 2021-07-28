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Teknoloji
Haber Giriş: 28.07.2021 - 12:53 | Son Güncelleme:

Trendyol Satıcı Bilgi Merkezi açıldı

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Trendyol Satıcı Bilgi Merkezi açıldı

Trendyol, e-ticarete dair her türlü bilgiyi içeren Trendyol Satıcı Bilgi Merkezi’ni hayata geçirdi. Trendyol’daki 180 bin satıcı ve platformda satıcı olmak isteyen KOBİ ve esnaflar, dijital bir e-ticaret kütüphanesi Trendyol Satıcı Bilgi Merkezi ile e-ticaret sektörü ve Trendyol süreçleriyle ilgili aradıkları her bilgiye ulaşabilecek.

Teknoloji ve pazarlama gücüyle KOBİ’lerin işlerini büyütmesini hedefleyen Trendyol, e-ticarette satış yapan ve yapmak isteyen herkesin, aradığı her türlü bilgiye ulaşabileceği Satıcı Bilgi Merkezi’ni KOBİ ve esnafların hizmetine sundu. Dijitalde faaliyet gösteren işletmeler, e-ticarete ve Trendyol’a ilişkin tüm bilgilere artık tek kanaldan ulaşabilecek. Satıcılar, merak ettikleri sorulara cevap bulurken, ihtiyaç duydukları konularda Trendyol Satıcı Bilgi Merkezi’ne başvurarak destek alabilecek.

Trendyol Satıcı Bilgi Merkezi açıldı

Türkiye’nin dijital e-ticaret kütüphanesi Trendyol Satıcı Bilgi Merkezi ile mevcut ve potansiyel satıcılar sipariş süreç yönetiminden operasyona, satış artırmadan pazarlamaya, ödemeden fatura işlemlerine kadar e-ticaret sektörü ve Trendyol süreçleri ile ilgili merak ettikleri tüm detaylara erişebilecek.

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