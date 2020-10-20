Trendyol 'kredi kartı bilgileri çalındı' iddiası üzerine açıklama yaptı
Ünlü alışveriş sitesi Trendyol, sosyal medyada bazı kullanıcıların iddia ettiği 'kredi kartı bilgileri çalındı' ifadelerinin üzerine açıklama yaptı. Sosyal medya hesapları aracılığıyla gelen sorulara cevap veren Trendyol, herhangi bir güvenlik açığının bulunmadığını duyurdu. İşte, kredi kartı bilgileri çalındı iddiası ile karşı karşıya kalan Trendyol'dan gelen açıklamalar
Kullanıcıların sosyal medya üzerinden konuyla ilgili cevap araması üzerine açıklama yapan Trendyol, kredi kartı bilgilerinin çalındığı yönündeki iddiaların doğru olmadığını ifade etti. Açıklamada şu ifadeler yer aldı;
"Merhaba, müşterilerimizin kart bilgilerine ulaşıldığı yönündeki iddialar doğru değildir. Uluslararası standartlarda korunan sistemimizde herhangi bir güvenlik açığı oluşmamıştır. Her zaman olduğu gibi güvenle alışveriş yapmaya devam edebilirsiniz."
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