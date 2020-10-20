Trendyol 'kredi kartı bilgileri çalındı' iddiası üzerine açıklama yaptı

Kullanıcıların sosyal medya üzerinden konuyla ilgili cevap araması üzerine açıklama yapan Trendyol, kredi kartı bilgilerinin çalındığı yönündeki iddiaların doğru olmadığını ifade etti. Açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Merhaba, müşterilerimizin kart bilgilerine ulaşıldığı yönündeki iddialar doğru değildir. Uluslararası standartlarda korunan sistemimizde herhangi bir güvenlik açığı oluşmamıştır. Her zaman olduğu gibi güvenle alışveriş yapmaya devam edebilirsiniz."