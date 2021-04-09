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Teknoloji
Haber Giriş: 09.04.2021 - 14:48 | Son Güncelleme:

Trendyol E-Faturam ile satıcılar zamandan ve maliyetten tasarruf ediyor

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Trendyol E-Faturam ile satıcılar zamandan ve maliyetten tasarruf ediyor

Tek tık ile fatura oluşturma imkanı sunan Trendyol E-Faturam'da ilk fatura paketi alımında 5 ay ücretsiz ve sınırsız fatura oluşturma avantajı sunuluyor. Trendyol'da E-Faturam sisteminin yanı sıra satıcılara, ücretsiz mağaza açma, avantajlı bankacılık hizmetleri, indirimli akaryakıt alımı gibi çeşitli fırsatlar da sunuluyor.

Trendyol satıcıları, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen E-Faturam ile platformdaki siparişlerinin faturalarını Trendyol Satıcı Paneli içinden tek tık ile oluşturabiliyor. Sistem, e- faturanın yanı sıra e-arşiv fatura ve e-irsaliye oluşturma özelliğine de sahip. Satıcılar, diğer pazar yerlerine ait siparişlerinin faturalarını da Trendyol E-Faturam ile oluşturarak farklı bir sisteme ihtiyaç duymadan tek sistemden yönetebiliyor. Oluşturulan faturalar anında müşteriye gönderilebiliyor.

İlk 5 ay ücretsiz ve sınırsız fatura oluşturma avantajı

Kağıt faturaya göre çok daha hızlı ve ekonomik olan e-fatura sistemi ile satıcıların işlerini kolaylaştırmayı hedefleyen Trendyol, E-Faturam hizmetini 32 TL’den başlayan fiyatlarla sunuyor. Uygun fiyatlı paketlerin yanı sıra, satıcıların ilk fatura paketi alımında 5 ay ücretsiz ve sınırsız fatura oluşturma avantajı sağlıyor.

Trendyol E-Faturam birçok noktada satıcılara fayda sağlıyor

Satıcıların kağıt, baskı ve yazıcı maliyetlerinden tasarruf etmesine imkan sunan e-fatura aynı zamanda faturaların 10 yıl boyunca güvenli şekilde saklanmasını da sağlıyor. Faturaların elektronik ortamda gönderilmesi sebebiyle fatura kaybolması veya eksik fatura şikayeti gibi sorunları da önlüyor. 

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