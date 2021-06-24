Trendyol, Couchbase veri platformu özelliklerini kullanıyor

Web sitesi ve mobil uygulamasının performansını artırmak için çalışan Trendyol, Couchbase veri platformunun ölçeklenebilir altyapısı ile “cluster”ların kesintisiz olarak çalışmasını sağlıyor, verileri eşit şekilde ayırarak (sharding) meydana gelebilecek performans sorunlarının da önüne geçiyor. Couchbase’in verileri farklı JSON belgeleri olarak saklama özelliği de Trendyol’un herhangi bir belgeyi herhangi bir yapıda yazabilmesine kolaylık sağlıyor.

Genç yazılımcıların eğitimine tam destek

Trendyol, Kodluyoruz Derneği ve Couchbase işbirliğinde düzenlenen Bootcamp etkinlikleri teknoloji alanında çalışan veya çalışmak isteyen gençlerin yazılım dünyasında kendilerini geliştirmelerine olanak tanıyor. Teknoloji sektöründe başarılı olmak için kadınlar başta olmak üzere toplumun eşit şansa sahip olması gerektiği fikrinden yola çıkan Bootcamp etkinliklerinde, gençlere yüksek kaliteli içerik ve kaynaklar ücretsiz olarak sunuluyor. Bootcamp etkinlikleri, gençlerin kariyerlerinde doğru kararları vermelerine ve dünya çapında birer yazılımcı olmalarına yardımcı olma hedefi taşıyor.

Couchbase’in ayrıca bütün kullanıcıların katkıda bulunabileceği bir open-source sürümü de bulunuyor. Sosyal fayda açısından bakıldığında, open-source sistemlerin son yıllarda internet dünyasında öne çıkan önemli konseptlerden biri olduğu görülüyor. Bununla birlikte, Couchbase’in web sitesinde genç yazılımcıların faydalanabileceği zengin içeriğe sahip ücretsiz bir çevrimiçi eğitim portalı da bulunuyor. Couchbase Stratejik Hesaplar Bölge Teknik Lideri Özgür Mermerci; “Couchbase’in sosyal sorumluluk girişimleri ile ilgili “Couchbase için gençlerin yeni teknolojilere uyum sağlamasını kolaylaştırmayı hedefleyen projelerin bir parçası olmak ve sosyal sorumluluk kapsamında Trendyol ve Kodluyoruz Derneği gibi ortaklarla çalışmak mutluluk verici bir deneyim” yorumunu yaptı.