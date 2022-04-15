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Trendyol 12. yıl dönümü hediyesi doğru mu? Trendyol'dan önemli açıklama

#Trendyol#Trendyol 12. Yıl Hediyesi#Oltalama
Trendyol 12. yıl dönümü hediyesi doğru mu Trendyoldan önemli açıklama

"Trendyol 12. yıl dönümü hediyesi" başlığı ile yayılan bağlantılar, pek çok kişi tarafından internet üzerinden araştırılmaya başlandı. Cep telefonlarındaki anlık mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla gönderilen "Trendyol 12. yıl dönümü hediyesi" linki, pek çok kullanıcının başını ağrıtmaya başladı. Peki, Trendyol 12. yıl dönümü hediyesi doğru mu, dolandırıcılık hikayesi mi? İşte, o detaylar

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Trendyol ile hiçbir bağlantısı olmayan "Trendyol 12. yıl dönümü hediyesi", anlık mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla yayılmaya başlanınca, doğruluk ve gerçeklik durumu internet üzerinden sorgulanmaya başlandı. Linke tıklanmasının akabinde 20 kişi ile paylaşılması halinde hediye kazanma şansının yakalanacağının belirtildiği oltalama sistemi, belirli aşama ilerlemenin ardından cihazlara virüs bulaşmasına neden olabiliyor.

Trendyol 12. yıl dönümü hediyesi doğru mu Trendyoldan önemli açıklama

TRENDYOL'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Trendyol konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Trendyol 12. yıl dönümü hediyesi doğru mu Trendyoldan önemli açıklama

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#Trendyol#Trendyol 12. Yıl Hediyesi#Oltalama

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