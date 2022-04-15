Trendyol 12. yıl dönümü hediyesi doğru mu? Trendyol'dan önemli açıklama

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Trendyol ile hiçbir bağlantısı olmayan "Trendyol 12. yıl dönümü hediyesi", anlık mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla yayılmaya başlanınca, doğruluk ve gerçeklik durumu internet üzerinden sorgulanmaya başlandı. Linke tıklanmasının akabinde 20 kişi ile paylaşılması halinde hediye kazanma şansının yakalanacağının belirtildiği oltalama sistemi, belirli aşama ilerlemenin ardından cihazlara virüs bulaşmasına neden olabiliyor.

TRENDYOL'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Trendyol konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi;