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Teknoloji
Haber Giriş: 21.05.2020 - 07:08,Son Güncelleme:

Trend Micro, Pardus desteğini duyurdu

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Trend Micro, Pardus desteğini duyurdu
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Trend Micro, TUBİTAK tarafından geliştirilen milli işletim sistemi Pardus desteğini resmi olarak açıkladı. Trend Micro MEDI Bölgesi Başkanı Yakup Börekcioğlu, tüm bölge yöneticilerinin katıldığı Global 2020 PartnerTrends Etkinliği’nde Pardus desteğini ilk kez duyurdu.

Trend Micro, TUBİTAK tarafından geliştirilen Debian GNU/Linux altyapısını kullanarak oluşturulan açık kaynak kodlu Türkiye’nin milli işletim sistemi Pardus desteğini resmi olarak duyurdu. Kurumsal ihtiyaçlar için tasarlanmış ürünleri de kapsayan Pardus işletim sistemi, Türkiye’de binlerce bilgisayarda kullanılıyor. TÜBİTAK, Türkiye’de tüm kamu kurumlarının yerli işletim sistemi olan Pardus’a geçmesi için çalışmalarına devam ediyor.

Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen Trend Micro Global PartnerTrend’s 2020 Etkinliği’nde ilk kez resmi olarak duyurulan Pardus 19 için Trend Micro Deep Security Desteği, katılımcılar tarafından ilgiyle karşılandı. Trend Micro MEDI Bölgesi Başkanı Yakup Börekcioğlu konuyla ilgili etkinlikte şu açıklamayı yaptı: “Türkiye’de hükümet desteği ile TUBİTAK tarafından geliştirilen ve öncelikli tüm devlet kurumlarında kullanımı hedeflenen milli işletim sistemi Pardus’a Türkçe dil desteği ile birlikte Trend Micro olarak Deep Security desteği veriyoruz. Tüm ülkelerdeki iş ortaklarımızın yer aldığı PartnerTrends 2020 Etkinliği’nde ilk kez resmi olarak bu önemli duyuruyu yapmaktan dolayı büyük bir gurur ve heyecan duyuyorum.”

Trend Micro Türkiye Ülke Müdürü Hasan Gültekin ise Pardus 19 desteği ve bu konudaki çalışmalarıyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Trend Micro’nun Türkiye’nin milli işletim sistemi Pardus’u desteklemesi bizim için gurur verici bir gelişmedir. Birlikte çalıştığımız müşterilerimizin bu konuda Trend Micro Türkiye’den beklentileri oldukça büyük. Biz de müşterilerimize, Pardus 19 ile ilgili hazırladığımız webinarlar ve eğitimlerle destek olmaya devam edeceğiz.”

Trend Micro Deep Security Debian 10, Linux tabanlı açık kaynaklı işletim sistemi olan Pardus 19 sürümünün tüm işlevleri resmi olarak doğrulandı ve Trend Micro’nun Anti-Malware, web repütasyon hizmeti(Web Reputation Service), güvenlik duvarı(Firewall) ve izinsiz girişi önleme sistemi (Intrusion Prevention System) ve Türkçe yerel ayarları ile destekleniyor.

Evden çalışırken siber saldırı kurbanı olmayınMilyonlarca insan, koronavirüs salgını nedeniyle tüm günlerini evinde geçiriyor. Çocuklar eğitimlerini uzaktan eğitim modeliyle sürdürürken, çalışanların azımsanmayacak bir kısmı da evde işlerini sürdürüyor. Elbette bunu fırsat bilen siber saldırganlar da boş durmuyor ve yeni tuzaklarıyla kurbanlarını avlamaya çalışıyor. Peki evde çalışırken nelere dikkat etmeli? Telefonumuz güvenlik yazılımı kurmadan gerçekten de kendi başına güvende mi? Hacker'lar özellikle bu süreçte daha çok hangi siber saldırı yöntemlerini kullanıyor? Şirketlerin olmazsa olmazı bulut altyapısının güvenliği nasıl sağlanmalı? Bu kapsamda Trend Micro MEDİ Bölge Müdürü Yakup Börekcioğlu ve Trend Micro Türkiye Ülke Müdürü Hasan Gültekin, Hürriyet'e önemli açıklamalarda bulundu; merak edilen soruları yanıtladı. (Sponsorlu İçerik)
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