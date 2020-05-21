Trend Micro, Pardus desteğini duyurdu

Trend Micro, TUBİTAK tarafından geliştirilen Debian GNU/Linux altyapısını kullanarak oluşturulan açık kaynak kodlu Türkiye’nin milli işletim sistemi Pardus desteğini resmi olarak duyurdu. Kurumsal ihtiyaçlar için tasarlanmış ürünleri de kapsayan Pardus işletim sistemi, Türkiye’de binlerce bilgisayarda kullanılıyor. TÜBİTAK, Türkiye’de tüm kamu kurumlarının yerli işletim sistemi olan Pardus’a geçmesi için çalışmalarına devam ediyor.

Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen Trend Micro Global PartnerTrend’s 2020 Etkinliği’nde ilk kez resmi olarak duyurulan Pardus 19 için Trend Micro Deep Security Desteği, katılımcılar tarafından ilgiyle karşılandı. Trend Micro MEDI Bölgesi Başkanı Yakup Börekcioğlu konuyla ilgili etkinlikte şu açıklamayı yaptı: “Türkiye’de hükümet desteği ile TUBİTAK tarafından geliştirilen ve öncelikli tüm devlet kurumlarında kullanımı hedeflenen milli işletim sistemi Pardus’a Türkçe dil desteği ile birlikte Trend Micro olarak Deep Security desteği veriyoruz. Tüm ülkelerdeki iş ortaklarımızın yer aldığı PartnerTrends 2020 Etkinliği’nde ilk kez resmi olarak bu önemli duyuruyu yapmaktan dolayı büyük bir gurur ve heyecan duyuyorum.”

Trend Micro Türkiye Ülke Müdürü Hasan Gültekin ise Pardus 19 desteği ve bu konudaki çalışmalarıyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Trend Micro’nun Türkiye’nin milli işletim sistemi Pardus’u desteklemesi bizim için gurur verici bir gelişmedir. Birlikte çalıştığımız müşterilerimizin bu konuda Trend Micro Türkiye’den beklentileri oldukça büyük. Biz de müşterilerimize, Pardus 19 ile ilgili hazırladığımız webinarlar ve eğitimlerle destek olmaya devam edeceğiz.”

Trend Micro Deep Security Debian 10, Linux tabanlı açık kaynaklı işletim sistemi olan Pardus 19 sürümünün tüm işlevleri resmi olarak doğrulandı ve Trend Micro’nun Anti-Malware, web repütasyon hizmeti(Web Reputation Service), güvenlik duvarı(Firewall) ve izinsiz girişi önleme sistemi (Intrusion Prevention System) ve Türkçe yerel ayarları ile destekleniyor.