TravelX Ideathon Yarışması final heyecanı başlıyor

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Yarışma, katılımcıların yaratıcı iş fikirlerini geliştirmeye teşvik edilmesi, bu fikirlerin inovasyon odaklı, teknoloji değeri yüksek ve ticari potansiyele sahip projelere dönüşmesini amaçlıyor.

BOOTCAMP İLE GELECEĞİN GİRİŞİMCİLERİNE ÖZEL EĞİTİM

2024 TravelX Ideathon, Bootcamp ve Final Süreci olmak üzere iki aşamadan oluşuyor. Yarışmacılar, girişimcilik, sunum teknikleri ve en son teknolojiler üzerine kapsamlı eğitimler alacakları Bootcamp sürecinde; ayrıca atölye çalışmalarıyla projelerini olgunlaştırma fırsatı yakalayacak. Türk Hava Yolları ve sektör ekosisteminden mentörler ile buluşarak projelerine değer katacak yarışmacılar, finalde jüri karşısında sunum yapacak.

TEKNOLOJİNİN GÜCÜYLE SEYAHATİN GELECEĞİ YENİDEN ŞEKİLLENİYOR

Yarışmacılar; üretken yapay zeka (GenAI), blokzincir, makine öğrenmesi, NFT, arttırılmış gerçeklik/sanal gerçeklik/genişletilmiş gerçeklik (AR/VR/XR) ve metaverse gibi en güncel teknoloji dikeylerinde yenilikçi fikirler geliştiriyor. Takımlar, bu teknolojileri kullanarak “Seyahat, Havacılık ve Kargo Planlama & Operasyon”, “Seyahatte Yolcu Deneyimi”, “Havacılıkta Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk” ve Satış ve Pazarlama Kanallarında Dijitalleşme” temalarına odaklanan projelerle yarışıyor.

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KAZANANLARI BÜYÜK ÖDÜLLER BEKLİYOR

2019 yılından beri düzenlenen TravelX Ideathon’a bu yıl ilgi rekor seviyeye ulaştı. 397 takım ve 1207 katılımcı başvuru yaptı. Zorlu Bootcamp sürecini başarıyla tamamlayan 11 finalist takım, 13 Eylül 2024 tarihinde Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğünde gerçekleştirilecek final sunumlarına katılmaya hak kazandı. Farklı illerden katılım sağlayan finalist takımlar, projeleriyle jüriyi etkilemek ve büyük ödülleri kazanmak için yarışacak. TravelX Ideathon’un ödül töreni, TEKNOFEST Adana’da gerçekleştirilecek. Finalde dereceye giren takımlardan her bir takım üyesi, Türk Hava Yolları tarafından 90.000 mil birincilik ödülü başta olmak üzere, ikincilik için 60.000 mil ve üçüncülük için 30.000 mil ödül kazanacak. Bu ödüller, genç girişimcilerin gelecekteki projeleri için önemli bir motivasyon kaynağı olacak.

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SEYAHAT VE HAVACILIKTA YENİ FİKİRLERİN DOĞUŞUNA TANIK OLUN

TravelX Ideathon yarışması, teknolojinin sınırlarını zorlayan fikirlerin, sürdürülebilir ve yenilikçi çözümlerle buluştuğu bir platform olma niteliği taşıyor. Seyahatin geleceğini şekillendiren Ideathon yarışması, teknoloji tutkunları ve girişimciler için büyük bir ilham kaynağı olmaya devam ediyor.