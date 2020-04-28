MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriTrakya Üniversitesi'nde koruyucu maskeler için filtre sistemi üretildi
GeriTeknoloji Trakya Üniversitesi'nde koruyucu maskeler için filtre sistemi üretildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 28.04.2020 - 06:26,Son Güncelleme:

Trakya Üniversitesi'nde koruyucu maskeler için filtre sistemi üretildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Trakya Üniversitesi'nde koruyucu maskeler için filtre sistemi üretildi
Abone Olgoogle-news

Trakya Üniversitesinde (TÜ), sağlık çalışanlarının kullandığı koruyucu maskeleri daha güvenli hale getiren filtre sistemi üretildi.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hastaların kullandığı maskelerin mekanik ventilasyona uyum sağlamasına olanak veren aparatlar üzerinde kullanılacak yeni bir filtre sistemiyle, sağlık çalışanlarının koruyucu maskeleri daha güvenli hale getirildi.

Yürütülen çalışmalar doğrultusunda öncelikle mekanik ventilasyon cihazları için geliştirilen aparatlara uygun olarak, sağlık çalışanlarını ve hastane ortamını virüsten korumak amacıyla bir filtre sistemi tasarlandı. 

Dalış maskeleri kullanılarak geliştirilen, koruyucu maskelerde rahatlıkla kullanılabilen bakteri ve virüs filtresi, havanın süzgeçten geçmeden dışarıya tahliye edilmesine engel oluyor.

TÜ Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜTAGEM) Müdürü Prof. Dr. Şaban Aktaş, yaptığı açıklamada, sağlık personelinden gelen talepler ve ihtiyaçlar doğrultusunda çalışmalarına her geçen gün bir yenisini eklediklerini belirtti.

Mekanik ventilasyona olanak sağlayan özel aparatlar geliştirdiklerini ve bir modifiye işlemi yaptıklarını aktaran Aktaş, şunları kaydetti:

"Hasta maskelerinin üst kısmında yer alan ve birbirinden ayrı olan oksijen giriş ve karbondioksit tahliye kısmı bizim özel tasarımımız. Buna ilave olarak, karbondioksit salınımının gerçekleştiği tahliye kısmına yerleştirdiğimiz uygun filtre aracılığıyla havanın doğrudan dışarıya salınımı ve bulaş riskini en aza indirmiş oluyoruz."

Dijital dönüşümün altın anahtarı: Hibrit bulut Özellikle son günlerde yaşanan süreçten dolayı pek çok işletme kendini dijital dönüşümün içinde buldu. Kimi işletmeler bu dönüşüme hazırlıksız yakalanırken, kimi de bu döneme hızlıca uyum sağladı. Dijital dönüşümün önemli bir parçası da bulut teknolojileri ve elbette hibrit bulut. Bu kapsamda Netaş Kurumsal Pazarlar Çözüm ve Proje Yönetimi Kıdemli Direktörü Yıldız Asılyazıcı, içinde bulunduğumuz süreci değerlendirerek bulut teknolojilerinin işletmeler için önemini paylaştı; ayrıca bu kapsamda Netaş ile Dell Technologies arasındaki işbirliğinin detaylarını Hürriyet'e anlattı.(Sponsorlu İçerik)
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle