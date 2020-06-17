Trafik yükü 10 kat arttı, AWS altyapısına geçti

BK Mobil, karantina sürecinde günlük sayfa görüntülenme sayısını 2 milyonun üzerine çıkardı. BK Mobil, 2018-2019 eğitim döneminde mikro öğrenme ve pekiştirme için dijital soru bankaları, soru çözüm videolarına COVID-19 süreci için dijital ders materyalleriyle birlikte online ders modülü ekledi. Böylece, ani aksiyonlar alınması gereken bu süreçte uzaktan eğitime geçiş için hızlı bir dönüşüm imkânı sağlanmış oldu. BK Mobil, söz konusu eğitim teknolojilerini Amazon Web Services (AWS) altyapısıyla destekledi.

Pandemi ile birlikte uygulamadaki kullanıcı trafiği ve kullanım sürelerindeki artışa dikkat çeken şirketin kurucularından İsrafil Dilmeç, “Şirketimizin ilk kuruluş manifestosu ulaşılabilir olmaktı. Bu amacımıza ulaşabilmemiz için de hem teknik ekibimizin çevik hem de sağladığımız altyapıların hızlı büyümeye müsait olması gerekiyordu. AWS ile ilk günden bu yana birlikteyiz” dedi ve ekledi: “Pandemi sürecinde 10 kattan fazla artan trafiğimiz için yükü karşılayabilmek adına sunucularımızı hemen otomatik ölçeklenebilen bir yapıya geçirdik. Öngörülemeyen saatlerde oluşan yoğun trafiği karşılayabilmek için sunucularımız otomatik olarak artıp, trafiğin düşmesiyle de sunucular otomatik azaldı. Bu bize hem maliyet açısından hem de müşteri memnuniyeti ve kesintisiz hizmet açısından büyük katkı sağladı.”

Şirketin ölçeklenebilirlik sayesinde kesintisiz hizmet sunmasını sağlayan AWS hizmetleri arasında EC2 bulut sunucu kümeleri bulunuyor. Bu sayede altyapı söz konusu olduğunda ihtiyaçlarına en uygun sunucuları kullanabiliyorlar. Uygulama yük yönlendirmeleri için de kendilerine ait ağ bloklarında yer alan uygulama sunucularını internete açtılar. Autoscale (otomatik ölçeklendirme) özelliği uygulama sunucularının gelen yüke göre, belirlenen gün ve saatlerde otomatik büyüme ve küçülme yapılabilmesini sağlıyor. Güvenlik grupları ile sunucular kendi aralarında, internete açılırken geliştirici erişimleri yönetilebiliyor.

Dilmeç, “Örneğin, Cloudfront ve S3 ikilisi dar boğazların yaşanmaması adına AWS ideal bir yapı sunuyor. Orta katman mimarimiz ve API servislerimiz Load Balancer ve Autoscale ile yüke göre büyüdüğü için kullanıcılarımıza kesintisiz hizmet verebiliyoruz.