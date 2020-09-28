Trafik yoğunluğunu Hayalet Bariyer Projesi azaltacak

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi makine, bilgisayar, malzeme ve metalurji, elektrik-elektronik bölümü öğrencileri, trafik yoğunluğunu en aza indirmek ve yolları daha verimli kullanmak amacıyla hazırladıkları projeyi, Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde düzenlenen TEKNOFEST 2020'de görücüye çıkardı.

Trafiğin yoğunluğuna göre karşı şeridin de "hayalet bariyer" aracılığıyla kullanılmasını sağlayan proje, ziyaretçilerin ilgisini gördü.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Abdülkadir Yaldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TEKNOFEST 2020'ye Akıllı Ulaşım Teknolojileri kapsamında Hayalet Bariyer Projesi ile katıldıklarını söyledi.

Türkiye'deki trafik sorunundan yola çıkarak proje çalışmalarına başladıklarını anlatan Yaldız, bu sorunu çözmeyi ve yolların daha aktif kullanılmasını sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.



Projeleri hakkında bilgi veren Yaldız, şöyle devam etti:

"Trafiğin yoğunluğuna göre şerit değiştiren bir sistem tasarladık. Bunu da bariyerleri hayalete çevirerek yaptık. Burada bariyerlerimiz yolun altına gizlenerek şeridin değiştirmesine kolaylık sağlıyor. Gidiş dönüşü olan iki şeritli yolda şeridi üçe çıkarıyoruz. Örneğin trafiğin yoğun olduğu sabah ve akşam iş saatlerinde belli saat aralıklarında iki olan şeritli yol üçe çıkacak. Böylelikle yolu daha verimli kullanmış olacağız. Sistemi, yolun 12 santimetre altına yerleştirmeyi düşünüyoruz. Böylece yol çalışmasına da gerek kalmıyor."

"Kendimizi geliştirme imkanı buluyoruz"

Yaldız, TEKNOFEST'in, mühendislik bölümü öğrencileri için büyük bir fırsat olduğuna dikkati çekerek dört kişilik ekiple katıldıkları festivalin fikirlerinin gerçeğe dönüştürmek için iyi bir fırsat olduğunu ifade etti.

TEKNOFEST'i başladığından bu yana takip ettiklerini, her zaman katılmak istediklerini dile getiren Yaldız, "Organizasyon sayesinde hayallerimiz somut hale geldi. Hala öğrenci olduğumuz için yolun başındayız. Bu tür organizasyonlar sayesinde kendimizi geliştirme imkanı buluyoruz. Burada herkes farklı konularda bilgi sahibi. Arkadaşlarla bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Görerek öğreniyoruz. Burası bizim için iyi bir fırsat." diye konuştu.



