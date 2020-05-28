Trackmania‘dan yarış deneyimini iyileştirecek 3 yeni seçenek

Ubisoft Nadeo Genel Müdürü Florent Castelnerac: ‘Trackmania 3 farklı karşılaşma seviyesi bulunan uluslararası bir yarış oyunu, biz de her oyuncunun oyun oynama tercihlerine uyacak seçenekler sunmak istedik. Starter erişimi ücretsiz ve yeni oyuncularla tanışmak için büyük kolaylık sağlayacak bir seçenek. Standart ve Club erişim seçenekleri ise daha profesyonel oyuncularla çeşitli paylaşımlara ve yeni şeyler yaratmaya olanak sağlıyor.’ dedi.

Starter erişim; herkes için ücretsiz olup oyunculara tek başlarına ya da çoklu şekilde 25 pisti içeren, bölgesel olarak oyuncuların madalya kazanmasına ve skorlarını kaydetmesine izin veren 3 aylık periyotlarla tekrar yenilenen resmi yarışmalar ile oyun oynama olanağı veriyor. Oyuncular Arcade Channel üzerinden birbirlerinin yarattığı pistlerde oyun oynayabiliyor, değişik seçenekleri (yarış, tekrar oynama, görünüm gibi) deneyebiliyor ve sunucuların incelemelerini işaretleyebiliyor. Haftalık Nations League de normal yarışmalar için erişilebilir olacak.

Standart erişim; ücretsiz içeriklerin yanında oyuncuların ‘Günün Pisti’ seçimi, tekrar oynatma için tam erişim, pist düzenlemesi ve sunucuların incelemelerinin işaretlenmesi gibi pek çok içeriğe erişim sağlıyor. Ek olarak oyuncular günlük yarışmalara katılabiliyor, ‘Günün Pisti’ ve ‘Resmi’ yarışma pistlerini takip edebiliyor.



Standart erişim ücreti 44.99 TL.

Diğer iki erişim seçeneğinde bulunan özelliklere ek olarak Club erişiminde oyuncular favori kulüplerine; görünüm düzenleme, özel yarışmalar, online odalar, eğitim pistleri ve yarışmaları gibi özel içerikler ve aktiviteler için katılabiliyor. Aynı zamanda oyuncular çalışmalarını paylaşmak ve etkinlikler organize etmek için kendi kulüplerini de yaratabiliyor. Oyuncular Ubisoft Nadeo tarafından organize edilen Open Grand League’e katılabiliyor ve Trackmania Grand League için daha donanımlı hale gelmeye çalışabiliyorlar.



Club erişiminin bir yıllık bedeli 135 TL, üç yıllık bedeli ise 269 TL. Erişimin sonunda oyuncular, resmi yarışmalarda ve ‘Günün Pisti’ yarışmalarında kullanılan pistleri saklayabilecekler.

Ön siparişler için Trackmania’ya Epic Games ve Uplay’den erişilebiliyor.



