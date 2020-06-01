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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 01.06.2020 - 06:48,Son Güncelleme:

Trabzon Üniversitesi'nin internet altyapısı tüm öğrencilere açık hale geldi

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Trabzon Üniversitesi'nin internet altyapısı tüm öğrencilere açık hale geldi
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Trabzon Üniversitesi'nin internet altyapısı, dijital imkanları ve fiziksel mekanları tüm üniversitelerin öğrencilerinin kullanımına açıldı.

Rektör Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde bütün yerleşkelerdeki internet altyapısı, dijital imkanlar ve fiziksel mekanların, Trabzon'da online olarak sınavlara girecek tüm üniversite öğrencileri ile paylaşılacağını belirtti.

Aşıkkutlu, sınav oturumları öncesinde tekrar dezenfekte edilerek havalandırılacak bilgisayar laboratuvarlarında, salgın önlemleri çerçevesinde üniversite öğrencilerinin gerek üniversitenin internet ve dijital imkanları, gerekse yanlarında getirecekleri kişisel bilgisayarları ile rahat ve güvenli bir ortamda sınavlarına girebileceklerini vurguladı.

Bu çerçevede, isteyen öğrencilerin Trabzon Üniversitesinin kurumsal internet sayfasından 8 Haziran pazartesi gününden itibaren rezervasyon yaparak, mesai günlerinde 08.00-17.00 saatleri arasında bu imkanlardan yararlanabileceğinin altını çizen Aşıkkutlu, "Bu vesile ile sınava girecek bütün öğrencilerimize çalışmalarında kolaylıklar diler, sorunsuz ve başarılı bir sınav dönemi geçirmelerini niyaz ederim." ifadesini kullandı.

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