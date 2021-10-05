TPM 2.0 nedir? Windows 11 için TPM 2.0 zorunluluğu nedir?

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Windows 11 için TPM 2.0 zorunluluğu kullanıcı bilgileri dahil olmak üzere pek çok önemli veriyi şifreleyerek hafızasında tutması dolayısıyla önem arz ediyor. Ancak TPM 2.0 mikrodenetleyicisi yeni anakartların çoğunda bulunsa da eski anakartlarda bulunmuyor. Dolayısıyla eski anakart sahibi kullanıcılar, TPM 2.0 bulunmaması dolayısıyla Windows 11 kullanamayacak.

TPM 2.0 NEDİR?

İngilizce bir kısaltma olan “TPM”‘nin açılımı “Trusted Platform Module“, yani Türkçesiyle “Güvenilir Platform Modülü”‘dür. Donanım güvence altına almak için tasarlanan bu mikrodenetleyici, entegre şifrelenmiş haberleşme yolunu kullanır. TPM 2.0 modülü anakartta mevcutsa donanımlar şifrelenmiş bir yazılımsal korunma altına alınır.