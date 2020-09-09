TP-Link, yeni 4G yönlendiricisini tanıttı: İşte özellikleri

Şirket, 4G yönlendiricileri bünyesinde yeni bir ürün tanıttı. 4G yönlendirici (router) olarak tanımlanan TL-MR100 modeli, sabit interneti dağıtma görevi görürken mobil WiFi ağı da oluşturabiliyor.



Sabit internetin olmadığı örneğin şantiye gibi yerlerde, sürekli hareket halinde olan mobil satış noktaları ya da karavan gibi araçlarda 32 cihaza kadar WiFi ağı kurmayı sağlayan TL-MR100, ayrıca sabit internet aboneliği tercih edilmeyen durumlarda da öne çıkıyor. ürünün üzerinde SIM kart yuvası yer alıyor. Bu yuvaya takılan bir data hattı ile mobil bir ağ oluşturuluyor. WiFi bağlantının yanı sıra TL-MR100 modelin üzerinde yer alan dört adet LAN girişine PC, TV, oyun konsolu gibi cihazlar kablo ile de bağlanıp ağa dahil olabiliyorlar.



4G LTE destekli olan cihaz ile 300Mbps kablosuz bağlantı hızlarına ulaşılabiliyor. İndirme hızı ise 150 Mbps olan TL-MR100, herhangi bir yapılandırma gerektirmiyor; tak ve çalıştır özellikli. Dünya genelinde pek çok servis sağlayıcı ile uyumlu olan cihaz, yurtdışında da rahatlıkla kullanılabiliyor; FDD-LTE ve TDD-LTE destekleri bulunuyor.

