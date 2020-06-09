TP-Link'ten Wi-Fi 6 destekli yönlendirici

Özellikle evde çok sayıda cihaz ağa bağlanıyorsa ve aynı anda yüksek performans isteyen uygulamalar çalıştırılıyorsa; Wi-Fi performansından asla ödün verilmemesi gerekiyorsa; gerektiğinde bazı cihazlara ya da uygulamalara öncelik verilmesi isteniyorsa; yüksek hız ve Wi-Fi verimliliğinin yanı sıra güvenliğe de önem veriliyorsa Archer AX6000 bir çözüm olabilir.



Wi-Fi 6 (802.11ax) teknolojisinin sağladığı yüksek Wi-Fi hızı ve aynı anda daha fazla cihazın ağa bağlanabilmesini sağlayan Archer AX6000 ile online oyun, 4K/8K akış, akıllı ev cihazlarının bağlantıları sırasında gecikme yaşanmıyor; Wi-Fi performansı düşmüyor. Archer AX6000 ile dört kat daha fazla cihaz ağa bağlanabiliyor (OFDMA ve MU-MIMO teknolojileri); üç kat daha hızlı (6000 Mbps) Wi-Fi bağlantısı ve çok daha geniş bir Wi-Fi kapsama alanı elde ediliyor. Cihazın bir UFO gibi görünmesini sağlayan üzerindeki yüksek kazançlı sekiz adet anten, kapsama alanını genişletirken, hüzmeleme ya da akıllı anten teknolojisi denilen ‘Beamforming’ ile bağlı cihazların yerine doğru sinyaller yönlendiriliyor. Bu sayede hem güçlü, hem daha geniş hem de güvenilir bir bağlantı elde ediliyor.



Archer AX6000, Wi-Fi bağlantısının yanı sıra kablolu bağlantıda da yüksek hız sağlıyor. Aynı zamanda farklı bağlantı tiplerine de destek vererek kullanıcılara esneklik sunuyor. Cihaz üzerinde sekiz adet gigabit Ethernet girişi, bir adet 2.5 Gbps WAN girişi, iki adet de USB 3.0 girişi yer alıyor. Üstelik bu USB girişlerinin biri Tip A, diğeri Tip C standardında.



Yönlendiricinin tüm görevleri başarıyla yerine getirebilmesi için çok güçlü işlemciye sahip olması gerekir. TP-Link’in yeni yönlendiricisinde bir ana, ikisi yardımcı işlemci olmak üzere üç adet işlemci ile 1GB’lık bellek yer alıyor. Yönlendirici bu sayede aynı anda birden fazla yüksek talepli uygulamayı yapabiliyor.



Bu güçlü cihazda güvenlik de önplana alınmış. TP-Link HomeCare güvenlik paketi ile gelen yönlendirici, ağı ve ağa bağlı cihazların güvenliğini en üst seviyede tutuyor. HomeCareTM güvenlik paketinde Trend Micro antivirüs yazılımı, güçlü ebeveyn denetimleri ve QoS özelliği yer alıyor.



Archer AX6000’in kurulumu ve sonrasında tüm ayarlarını yapmak ve yönetmek basit. Yönlendirici iOS ve Android destekli TP-Link Tether uygulaması ile cihaza Bluetooth’tan bağlanarak kolayca kurulabiliyor. Sonrasında ebeveyn denetimleri, cihaz öncelikleri gibi her tür ayar yine akıllı telefonlar ile ve Tether uygulaması üzerinden kolayca yapılıyor.



Wi-Fi 6 teknolojili Archer AX6000’in tavsiye edilen satış fiyatı ise KDV dahil 380 dolar.